Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố

Trong kết luận điều tra, cơ quan Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 12 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bị can Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Trong kết luận điều tra, cơ quan Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 12 bị can về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Trong số đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Cùng tội danh trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố: Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) và 7 người khác. Ngoài ra, 3 bị can ở Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo kết quả điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bị can Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc Bộ Công Thương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ thực hiện quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi đối với dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam.

Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) số tiền 937 tỷ đồng.

Bảy bị can có hành vi sai phạm khi Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cấp giấy phép hoạt động điện lực, Công ty Mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại, Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 (Công ty Lộc Ninh 3).

Ba bị can là cựu cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị đề nghị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong hoàn thuế cho Công ty Lộc Ninh 3.

Bên cạnh đó, tại kết luận điều tra bổ sung lần này, Bộ Công an cũng đề nghị xử lý hành chính và kỷ luật Đảng đối với: Các thành viên Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; các cá nhân liên quan đến thẩm định, thẩm tra dự thảo; những người liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3./.

Theo TTXVN