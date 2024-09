iPhone 16 ra mắt đánh dấu kỷ nguyên mới cho chụp hình trên iPhone

Cuối cùng thì Apple cũng đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 16 series. Một trong những điểm nhấn lớn nhất của dòng iPhone 16 lần này chính là việc Apple đã cải tiến cả về ngoại hình lẫn hiệu suất với màn hình lớn hơn, thiết kế tinh tế, màu sắc mới mẻ, cùng với đó là hệ thống camera tiên tiến và thời lượng pin kéo dài hơn.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus

iPhone 16 và iPhone 16 Plus là bản nâng cấp của iPhone 15 và iPhone 15 Plus trước đây. Hai chiếc điện thoại này có kiểu dáng và tính năng tương tự nhau, khác biệt chủ yếu đến từ kích thước màn hình và thời lượng pin. iPhone 16 là chiếc điện thoại màn hình nhỏ hơn với 6,1 inch trong khi đó iPhone 16 Plus có màn hình lớn tới 6,7 inch.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus được bổ sung thêm 2 phím cứng. Đầu tiên là nút tác vụ tương tự thế hệ iPhone 15 Pro, cho phép mở nhanh ứng dụng mà bạn cài đặt. Đáng chú ý hơn là nút Điều khiển camera để bạn khởi động nhanh máy ảnh và di chuyển ngón tay để zoom, tùy chỉnh các thông số đầy tiện lợi khi chụp ảnh.

Về camera, cả iPhone 16 và iPhone 16 Plus đều sở hữu 2 camera, bao gồm camera chính Fusion 48MP và camera góc siêu rộng UltraWide 12MP. Tuy nhiên camera Fusion 48MP có khả năng zoom quang học 2X tương tự camera Tele, trong khi đó camera UltraWide có thể chụp góc siêu cận hoặc siêu rộng, nhờ vậy 2 camera này có tính năng tương đương với 4 camera.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

Bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max là dòng iPhone cao cấp nhất hiện nay. Hai chiếc điện thoại này có màn hình lớn hơn nhưng lại nhẹ và bền hơn nhờ thiết kế titan Cấp 5 với lớp hoàn thiện mới. Các cải tiến về thiết kế như cấu trúc tản nhiệt 100% nhôm tái chế; mặt kính sau tối ưu giúp iPhone 16 Pro Max tản nhiệt hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất tốt hơn 20% so với iPhone 15 Pro. Hiện tượng máy nóng đã không còn nữa cho bạn tha hồ chơi game hay làm các công việc nặng.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cũng trang bị phím Điều khiển Camera tương tự như iPhone 16 và iPhone 16 Plus kể trên. Về phần cứng camera, hai chiếc iPhone dòng Pro có sự nâng cấp rất lớn. Bên cạnh camera chính 48MP, giờ đây camera góc siêu rộng UltraWide của iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max cũng được nâng cấp lên 48MP, để bạn có thể chụp ảnh sắc nét và chuyên nghiệp ngay cả ở góc rộng bao quát.

Đẳng cấp quay video của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng lên tầm cao mới khi bạn có thể quay video 4K Dolby Vision 120fps, cho video độ phân giải cao mượt mà hoặc chế độ slow-motion. Phần ghi âm cũng chất lượng hơn rất nhiều với 4 micro chuẩn studio giảm nhiễu. Không thể không nhắc đến Apple Intelligence, khi khả năng xử lý hình ảnh và video của iPhone 16 Pro trở nên cực đỉnh, để bạn chỉnh sửa thông minh một cách dễ dàng chỉ bằng các theo tác kéo thả.

Thời lượng pin iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có một bước nhảy vọt với thời gian xem video lên tục lần lượt là 27 giờ và 33 giờ đồng hồ, lâu hơn thế hệ trước tới 4 giờ. Khả năng sạc cũng được nâng cấp khi bạn có thể sạc không dây MagSafe 25W, cho phép sạc 50% pin chỉ trong vòng 30 phút.

iPhone 16 series có giá bao nhiêu?

* Giá iPhone 16 có 3 phiên bản bộ nhớ 128GB; 256GB và 512GB với giá bán lần lượt là 22.999.000 đồng; 25.999.000 đồng và 31.999.000 đồng.

* iPhone 16 Plus có 3 phiên bản bộ nhớ 128GB; 256GB và 512GB với giá bán lần lượt là 25.999.000 đồng; 28.999.000 đồng và 34.999.000 đồng.

* iPhone 16 Pro có 4 phiên bản bộ nhớ 128GB; 256GB; 512GB và 1TB với giá bán lần lượt là 28.999.000 đồng; 31.999.000 đồng; 37.999.000 đồng và 43.999.000 đồng.

* iPhone 16 Pro Max có 3 phiên bản bộ nhớ 256GB; 512GB và 1TB với giá bán lần lượt là 34.999.000 đồng; 40.999.000 đồng và 46.999.000 đồng.

Nên mua iPhone 16 ở đâu?

FPT Shop khẳng định vị thế là địa chỉ mua sắm uy tín hàng đầu cho các sản phẩm Apple, đặc biệt là dòng iPhone. Tại FPT Shop, bạn luôn có thể yên tâm về nguồn gốc sản phẩm chính hãng và chất lượng dịch vụ hàng đầu. Đây cũng là nơi cung cấp iPhone 16 series chính hãng với thời gian sớm nhất, cùng lượng hàng phong phú, giúp bạn thoải mái lựa chọn mẫu iPhone ưng ý nhất.

Từ ngày 20/09, FPT Shop chính thức nhận đặt trước iPhone 16 series, và chỉ sau một tuần, sản phẩm sẽ được giao đến tay bạn vào ngày 27/09. Khi đặt mua trước, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi lớn, bao gồm giảm giá lên đến 3 triệu đồng, bảo hành 2 năm toàn diện, quyền lợi 1 đổi 1 khi gặp sự cố và chương trình trả góp linh hoạt lên đến 24 tháng.

Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chóng truy cập website FPT Shop để trở thành một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 16 series với mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất?

TT