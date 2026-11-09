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Huy hiệu Đảng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đảng viên

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của tổ chức Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh kiên định và những cống hiến bền bỉ của người đảng viên trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện.

Huy hiệu Đảng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đảng viên

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của tổ chức Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh kiên định và những cống hiến bền bỉ của người đảng viên trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện.

Huy hiệu Đảng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đảng viên Lê Văn Giai.

Chiều 9/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Trịnh Thị Cẩm, thuộc Đảng bộ xã Yên Ninh; đảng viên lão thành Lê Văn Giai, thuộc Đảng bộ xã Thọ Phú.

Huy hiệu Đảng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi sức khỏe đảng viên Trịnh Thị Cẩm.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trịnh Thị Cẩm và đảng viên Lê Văn Giai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trân trọng trước những đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, việc được trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.

Huy hiệu Đảng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đảng viên

Huy hiệu Đảng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đảng viên Trịnh Thị Cẩm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng; động viên, giáo dục con cháu học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Đảng viên #HĐND tỉnh #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #Huy hiệu đảng #Trung Thành #Người có công với cách mạng #ghi nhận #Phát huy truyền thống #xã Yên Ninh #Tổ chức đảng

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

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