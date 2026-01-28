Hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện nhi hiện đại, an toàn, thân thiện

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện nhi hiện đại, an toàn, thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đến từng giường bệnh trao tặng quà cho các cháu nhỏ.

Chiều 28/1, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đến từng giường bệnh trao tặng quà cho các bệnh nhi cùng người nhà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các cháu và người nhà kiên trì điều trị để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Đồng chí cũng đề nghị các y bác sĩ, điều dưỡng viên của bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần “Thầy thuốc như mẹ hiền”, nỗ lực chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân nhi và tạo điều kiện để người nhà chăm sóc các em, nhất là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm cơ sở vật chất và trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Làm việc với lãnh đạo, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã nghe báo cáo về công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện. Theo đó, năm 2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế, dịch bệnh và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vẫn tiếp tục giữ vững vai trò là bệnh viện nhi tuyến cuối của tỉnh, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2025, bệnh viện tiếp nhận 211.990 lượt khám bệnh, đạt 105,9% kế hoạch; điều trị nội trú cho 62.365 lượt bệnh nhi, công suất sử dụng giường bệnh đạt 109,8%. Thời gian điều trị trung bình giảm còn 5,8 ngày, tỷ lệ chuyển tuyến duy trì ở mức thấp 1,3%, khẳng định hiệu quả điều trị và năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Các thành viên trong đoàn và cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tham dự buổi làm việc.

Cùng với việc duy trì ổn định hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã triển khai 9 kỹ thuật mới và kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật khó như hạ thân nhiệt chỉ huy, phẫu thuật điều trị xuất huyết não ở trẻ em, lọc màng bụng chu kỳ, phẫu thuật nội soi tái tạo hệ thống truyền âm... góp phần giảm chuyển tuyến, giúp nhiều bệnh nhi được điều trị hiệu quả ngay tại tỉnh.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn được bệnh viện triển khai chủ động, đồng bộ. Trong năm 2025, bệnh viện đã tổ chức thu dung, điều trị an toàn cho hàng nghìn bệnh nhi mắc các bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng, RSV, COVID-19, cúm A... không để xảy ra dịch chồng dịch hay lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện còn một số khó khăn, hạn chế. Công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị có thời điểm còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Cơ sở vật chất chưa đồng bộ ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh; trang thiết bị mặc dù được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Nêu rõ nhu cầu và thực trạng công tác khám, chữa bệnh hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được gắn với sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện nhi hiện đại, an toàn, thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em trong tình hình mới.

Đồng chí lưu ý, bệnh viện cần tạo điều kiện cho các y, bác sĩ tiếp tục học nâng cao trình độ, tay nghề; đồng thời thu hút các y, bác sĩ có chuyên môn sâu nhằm đáp ứng tốt hơn công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân hiện nay.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng thời, yêu cầu bệnh viện rà soát lại các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hoá chất, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân; hỗ trợ kịp thời các bệnh viện tuyến dưới khi có nhu cầu; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên tuyền giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng bệnh, bảo đảm sức khỏe cho con em. Rà soát lại các quy chế trong công tác quản lý, điều hành, công khai tài chính. Chuẩn hóa quy trình quản trị bệnh viện, đặc biệt là các quy trình liên quan quyền, lợi ích người bệnh và người lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch để xây dựng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em trong tình hình mới, tạo thành chuỗi, đủ các khoa, phòng chức năng. Đồng thời, quan tâm đầu tư các trang thiết bị nhằm đáp ứng công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà tặng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và 50 phần quà tặng các bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Quốc Hương