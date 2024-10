Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số trong Công an Nhân dân

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong Công an Nhân dân (CAND) lần thứ 3 và sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 377 về số hóa hồ sơ, tài liệu trong lực lượng CAND.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa

Dự và chủ trì hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số trong CAND. Năm 2023 được Chính phủ xác định là năm tạo lập và khai thác dữ liệu tạo ra giá trị mới phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Năm 2024, Bộ Công an xác định là năm ngành Công an bắt đầu chuyển trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử và thực hiện chuyển đổi số toàn diện các mặt công tác Công an. Đến nay, 100% Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số để triển khai thực hiện. 9 tháng năm 2024, Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã tiếp nhận 55,8 triệu hồ sơ trực tuyến, đạt tỉ lệ 98,35%, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2023. Bộ Công an cũng đã cấp hơn 87,7 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp, thu nhận hơn 78,3 triệu hồ sơ định danh điện tử. Từ ngày 1/7/2024 đến ngày 21/9/2024, trên toàn quốc đã cấp được hơn 4,5 triệu thẻ căn cước. Ngoài ra, đã triển khai 13 tiện ích trên ứng dụng VneID, được người dân hưởng ứng sử dụng với hơn 408 triệu lượt truy cập...

Điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa

Đối với thực hiện Kế hoạch số 377 của Bộ Công an về số hóa hồ sơ, tài liệu trong lực lượng CAND; công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đã rà soát, xây dựng danh mục hồ sơ nghiệp vụ cần số hóa và tổ chức số hóa trên phần mềm. Đến nay, tỉ lệ số hóa hồ sơ, tài liệu để kết nối, chia sẻ, phục vụ chuyển đổi số của công an các địa phương đạt tỉ lệ gần 65%; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh hàng ngày của các đơn vị từ ngày 1/7/2022 đến nay đã được số hóa.

Tại tỉnh Thanh Hóa, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an về chuyển đổi số, lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong, giữ vai trò dẫn dắt trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần quan trọng xây dựng xã hội số, công dân số. Trong đó, đáng chú ý đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ về công tác chuyển đổi số. Xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung các nguồn lực (về kinh phí, trang bị, nhân lực) để thực hiện những nhiệm vụ chuyển đổi số quan trọng, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng. Tổ chức triển khai, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin. Tập trung nguồn lực, hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, tăng cường biên chế cho công an cấp xã. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công an thu được nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ, lãnh đạo Công an tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công an đã nhấn mạnh về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ Chuyển đổi số CAND. Đồng thời nêu rõ, qua 3 năm thực hiện chuyển đổi số và 2 năm thực hiện Kế hoạch 377 về số hóa hồ sơ, tài liệu, lực lượng công an đã cung cấp nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng, tạo lập và khai thác dữ liệu; cơ sở dữ liệu về dân cư, qua đó góp phần tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu phòng, chống tội phạm; bảo đảm công tác an ninh; trật tự an toàn xã hội.

Để việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số và thực hiện Kế hoạch 377 về số hóa hồ sơ, tài liệu trong lực lượng CAND tiếp tục đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị các cấp ủy đảng và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện chuyển đổi số và thực hiện Kế hoạch 377 về số hóa hồ sơ, tài liệu trong lực lượng CAND.

Trong đó, cụ thể đối với thực hiện chuyển đổi số trong CAND cần phải bảo đảm chuyển đổi số đi vào thực chất, chất lượng và tiện lợi. Quan tâm tập trung xây dựng, hoàn thiện các trung tâm, cơ sở dữ liệu quốc gia. Tập trung phát triển hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang dùng riêng cho ngành công an đáp ứng yêu cầu là mạng dự phòng quốc gia. Làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. Hoàn thành trạng thái làm việc trên môi trường điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành công an.

Lê Phượng