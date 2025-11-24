Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường, Chủ tịch nước; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì điểm cầu tại Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì điểm cầu tại Thanh Hóa. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các xã, phường và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa dành 1 phút mặc niệm những người bị thiệt mạng do bão lũ.

Trước khi diễn ra hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành 1 phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạch hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị cho thấy, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 quy định, quy chế, chương trình, hướng dẫn quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị vào cuộc tích cực, quyết liệt, phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, xây dựng, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

UBKT Trung ương đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ do Đồng chí Tổng Bí thư giao về chỉ đạo đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, xây dựng, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng.

Trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 232.401 tổ chức đảng và 1.284.298 đảng viên, có 289.101 đồng chí là cấp ủy viên các cấp, trong đó: Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 172 tổ chức đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 852 tổ chức đảng, 5.422 đảng viên, có 1.947 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận: 545 tổ chức đảng, 4.213 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.378 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận: 8.766 tổ chức đảng và 30.107 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải xem xét, thi hành kỷ luật 1.156 tổ chức đảng và 13.847 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 827 tổ chức đảng, 12.371 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 135.145 tổ chức đảng.

UBKT các cấp kiểm tra tài chính đảng đối với 20.785 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra đối với 38 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh; ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra đối với 20.747 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và kiểm tra 110.857 tổ chức đảng và 990.712 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

UBKT các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 176.229 tổ chức đảng và 596.688 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề đối với 123.906 tổ chức đảng và 174.472 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 5 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Ban Bí thư đã kết luận giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng theo thẩm quyền. UBKT các cấp xem xét, giải quyết tố cáo đối với 170 tổ chức đảng và 4.347 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 1.624 tổ chức đảng và 73.135 đảng viên, có 13.302 cấp ủy viên; trong đó: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 228 đảng viên.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 679 tổ chức đảng và 24.265 đảng viên, trong đó: UBKT các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 398 tổ chức đảng và 23.662 đảng viên; UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 281 tổ chức đảng và 628 đảng viên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy bài học rất sâu sắc là càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với chế độ, đây là nhân tố quyết định đến mọi thành công của đất nước trong thời gian qua.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong đó cần nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ Đảng, phải luôn nhớ lời Bác Hồ đã dặn “Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước thời gian gần đây. Đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.

Toàn cảnh điểm cầu Thanh Hóa.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, tập trung xây dựng Ủy ban kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới “kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu”.

Lê Hợi