Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza

Nga bỏ phiếu trắng, trong khi 14 thành viên còn lại bỏ phiếu thuận về một nghị quyết do Mỹ soạn thảo ủng hộ đề xuất do Tổng thống Biden đưa ra về lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Gaza tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo ủng hộ đề xuất do Tổng thống Joe Biden đưa ra về lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Nga bỏ phiếu trắng, trong khi 14 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu thuận.

Mỹ đã hoàn tất văn bản này hôm 9/6 sau 6 ngày đàm phán giữa các thành viên hội đồng.

Nghị quyết hoan nghênh đề xuất ngừng bắn mới, "được Israel chấp nhận, kêu gọi Hamas cũng chấp nhận và kêu gọi cả hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản của mình không chậm trễ và vô điều kiện."

Nghị quyết cũng đi sâu vào chi tiết đề xuất và nêu rõ rằng "nếu các cuộc đàm phán kéo dài hơn 6 tuần cho giai đoạn 1, thì lệnh ngừng bắn sẽ vẫn được duy trì chừng nào các cuộc đàm phán còn tiếp diễn."

Trước đó cùng ngày, Hamas kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Israel kết thúc xung đột Gaza - trước thềm chuyến thăm được lên kế hoạch của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới khu vực nhằm thúc đẩy nỗ lực ngừng bắn.

Quan chức cấp cao Hamas Sami Abu Zuhri nhấn mạnh phong trào này kêu gọi chính quyền Mỹ gây áp lực lên Israel, qua đó ngăn chặn chiến tranh ở Gaza và phong trào Hamas sẵn sàng tích cực giải quyết bất kỳ sáng kiến nào nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng là chấm dứt chiến tranh./.

Theo TTXVN