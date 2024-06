Hội đàm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn

Ngày 18/6, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đã diễn ra buổi hội đàm giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hoá và Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính uỷ BĐBP Thanh Hóa và Thiếu tướng Khăm Mương Khột Vông Khun, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn ký kết, trao biên bản ghi nhớ hội đàm.

Tham dự buổi hội đàm, về phía Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá có Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính uỷ BĐBP tỉnh. Về phía Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Thiếu tướng Khăm Mương Khột Vông Khun, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Đây là hoạt động thường niên theo biên bản ghi nhớ giữa các bên để thông báo, trao đổi tình hình, đánh giá kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia năm 2024 và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hoá và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của hai bên, duy trì thực hiện tốt Hiệp định, Quy chế biên giới, Thỏa thuận hợp tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Những kết quả nổi bật đạt được đó là:

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của 2 tỉnh.

Thường xuyên trao đổi tình hình hai bên cho nhau; tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, công trình biên giới. Đã tổ chức tuần tra song phương 81 lần/1.944 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng hai bên kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ các hoạt động của người, phương tiện ra vào biên giới, cửa khẩu; phối hợp tốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền hai bên biên giới tổ chức tuyên truyền để Nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền, các Thỏa thuận hợp tác của hai Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan; các biên bản ghi nhớ, hội đàm định kỳ hàng năm.

Thường xuyên thông báo cho nhau, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo lực lượng bảo vệ biên giới hai Bên tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có hỏa hoạn, cháy rừng, thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Duy trì và thực hiện tốt hoạt động đối ngoại hai bên, như: tổ chức hội đàm thường niên; phối hợp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ quân đội nhân dân Lào; tổ chức 87 đoàn/464 lượt cán bộ qua lại thăm, chúc tết, hội đàm, chúc mừng ngày thành lập lực lượng hai bên... Duy trì tốt kết nghĩa 03 Đại đội Biên phòng tỉnh Hủa Phăn với 06 Đồn Biên phòng tỉnh Thanh Hoá và tham mưu duy trì hiệu quả tốt kết nghĩa cụm bản 2 bên biên giới.

Phối hợp với các huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước trẻ em Lào tới trường”. Hiện BĐBP tỉnh Thanh Hóa nhận hỗ trợ giúp đỡ 11 học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất ký kết nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục duy trì thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền; các thỏa thuận hợp tác của hai Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan; các biên bản ghi nhớ, hội đàm định kỳ hàng năm đã được ký giữa chính quyền lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Thanh Hóa với chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn đã ký kết; giải quyết tốt các vụ việc xảy ra liên quan đến hai bên biên giới; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy rừng ở khu vực biên giới.

Đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Tăng cư­ờng các biện pháp công tác để nắm, trao đổi thông tin; phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đ­ường biên, mốc quốc giới; ngăn chặn di cư tự do; làm tốt công tác tham mưu phối hợp hai bên trong quá trình sữa chữa các cột mốc, cọc dấu, sạt lở; phối hợp mở lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 đồng chí cán bộ Quân đội nhân dân Lào. Tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa giữ bản với bản, cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Quốc Toản (CTV)