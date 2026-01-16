Hơi ấm Lamori – vỗ về mùa đông xứ Thanh

Khi hơi lạnh đầu mùa khẽ chạm lên những dãy phố miền Trung, bầu không khí bảng lảng như gợi nhắc người ta tìm về một chốn trú ẩn ấm nồng – nơi thời gian bước chậm, lòng người được vỗ về và mọi ưu phiền lặng lẽ tan ra theo nhịp thở bình yên. Giữa thung lũng hiền hòa phảng phất nét trầm mặc của đất trời, Lamori Resort & Spa hiện lên như “ngọn lửa sưởi ấm” của mùa đông, là điểm hẹn lý tưởng cho những cuộc hành trình kiếm tìm sự an yên và nét thi vị của những ngày cuối năm.

Một thoáng mộng mơ bên bờ Hồ Vua Lê.

Mùa đông ở Lamori không lạnh lẽo mà mang một vẻ đẹp riêng: tinh khôi, tĩnh lặng và chan chứa hơi ấm của thiên nhiên. Buổi sáng, mặt hồ phủ lớp sương trắng mỏng như tấm khăn voan, ánh nắng nhẹ chiếu qua từng tán cây tạo nên khung cảnh “hư thực giao hòa”. Tiết trời se lạnh khiến mỗi hơi thở đều trở nên thanh sạch, như vừa bước vào miền rừng thiêng cổ tích.

Du khách nước ngoài tận hưởng mùa trú đông ấm áp giữa không gian Lamori.

Cũng chính thời khắc ấy, Lamori trở thành chốn trú đông hoàn hảo bởi sự ấm áp tỏa ra từ từng chi tiết nhỏ. Phòng nghỉ được thiết kế khéo léo “đón nắng – giữ ấm”, sử dụng gỗ tự nhiên và gam màu trầm ấm như ôm lấy du khách. Những chiếc gối mềm, chăn bông cao cấp, mùi tinh dầu thảo mộc thoang thoảng... tất cả hòa quyện thành cảm giác thư thái khó tả.

Nhịp cong mềm mại của Cầu Thế Kỷ soi bóng xuống mặt nước, tạo nên tuyệt sắc giao hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Buổi chiều tại Lamori là khoảnh khắc du khách thường nhớ nhất. Khi mặt trời dần buông, ánh hoàng hôn rải màu mật ong lên mặt hồ, tạo nên cảnh sắc yên ả đến nao lòng. Chỉ cần một tách trà gừng nóng, vài mảnh bánh quy, ngồi bên hiên nhìn gió nhẹ đưa theo cánh chim cuối ngày – đó đã là một hình dung trọn vẹn về sự an yên mà ai cũng tìm kiếm.

Mùa đông cũng là thời điểm tuyệt nhất để trải nghiệm các dịch vụ trị liệu tại Lamori Spa. Liệu pháp xoa bóp bằng thảo dược nóng, ngâm chân gừng sả, xông hơi đá muối Himalaya... đều giúp cơ thể bừng tỉnh, đẩy lùi mệt mỏi sau thời gian dài làm việc. Đây cũng là cách nhiều du khách nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho chặng đường cuối năm bận rộn.

Nhà hàng PEARL hương vị của sự tinh tế.

Ẩm thực mùa đông tại Lamori mang đậm tinh thần xứ Thanh: ấm, lành và mộc mạc. Những món ăn được chế biến từ sản vật địa phương như gà đồi săn chắc, cá sông tươi ngọt, rau rừng theo mùa... Qua đôi tay tài hoa của đội ngũ bếp lại hóa thành những tác phẩm ẩm thực tinh tế, “vẹn cả hương lẫn sắc”. Khi bữa tối được dọn ra trong không gian ấm nồng, ánh đèn vàng rót xuống, từng nhịp chuyện trò, cả gia đình như được ôm trọn bởi cảm giác sum họp – một thứ hạnh phúc giản dị mà tròn đầy như hơi ấm của mùa đông.

Không gian phòng nghỉ Lamori rực lên ánh sáng ấm áp, nơi mỗi chi tiết decor đều kể câu chuyện về sự an yên.

Điều đặc biệt nhất ở Lamori chính là cảm giác “chậm lại” – điều mà phố thị khó có thể mang đến. Ở đây, du khách bước đi thong thả, nói chuyện nhỏ hơn, hít thở sâu hơn và bỗng nhận ra: mùa đông không hề lạnh, chỉ cần ta chọn đúng nơi để trú ẩn.

Mỗi năm, khi gió mùa ghé qua, Lamori không chỉ mở cửa đón du khách, mà còn “mở cửa trái tim” bằng sự ấm áp từ thiên nhiên và sự tinh tế trong từng dịch vụ. Bởi vậy, đối với nhiều người, Lamori đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mùa đông xứ Thanh – nơi mỗi chuyến trở về đều mang theo một niềm thư thái khó gọi tên.

Minh Ngọc – Nguyễn Lương