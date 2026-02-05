Hoàn thiện các phần việc để vận hành chính thức Trung tâm IOC Thanh Hóa vào tháng 3/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Sở KH&CN, VNPT Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại để đưa Trung tâm IOC Thanh Hóa vào vận hành chính thức từ cuối tháng 3/2026.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chiều 5/2, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa (IOC).

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở: Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Tài chính, Công an tỉnh; VNPT Thanh Hóa và các đơn vị chức năng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Trung tâm IOC Thanh Hóa được triển khai thử nghiệm theo Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa với 9 phân hệ. Kết thúc thời gian thử nghiệm (từ 7/2022 đến 5/2023), Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện các thủ tục để triển khai Trung tâm IOC Thanh Hóa theo đúng các quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn Tước báo cáo nội dung liên quan tại hội nghị.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ KH&CN, căn cứ vào các kết quả triển khai trong quá trình thử nghiệm, Sở KH&CN đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị phân tích, lựa chọn các lĩnh vực để tích hợp lên Trung tâm IOC Thanh Hóa sát với yêu cầu thực tiễn, đặc thù của tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm yếu tố thông minh, thực sự phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, lấy người dân làm trung tâm khi Trung tâm IOC đi vào hoạt động.

Theo đó, Sở KH&CN đề xuất xây dựng 13 lĩnh vực được đưa lên giám sát, điều hành trên IOC, bao gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ; giám sát tình hình xử lý văn bản và điều hành; giám sát tương tác phản hồi của người dân; giám sát môi trường sống; giám sát xả thải tại các nhà máy, khu công nghiệp; giám sát hoạt động tàu cá; giám sát, điều hành an toàn giao thông và an ninh trật tự; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế; giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục; giám sát hoạt động cổng thông tin điện tử; theo dõi thông tin báo chí và mạng xã hội và giám sát dịch vụ hành chính công.

Trong đó, tập trung giám sát điều hành các chỉ tiêu/nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 với tổng cộng 3.571 chỉ tiêu/nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn Tước báo cáo nội dung liên quan tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN, VNPT Thanh Hóa và các đơn vị chuyên môn đã báo cáo làm rõ vai trò, mục tiêu, ý nghĩa, định hướng hoạt động của Trung tâm IOC Thanh Hóa trong thời gian tới.

Lãnh đạo các đơn vị nhấn mạnh: Trung tâm IOC không chỉ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng mà còn phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đại diện VNPT Thanh Hóa báo cáo nội dung liên quan tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Sở KH&CN, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm IOC Thanh Hóa đã tích hợp khá toàn diện các lĩnh vực. Với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực của ngành, đơn vị chuyên môn, Trung tâm IOC Thanh Hóa phấn đấu nằm trong tốp 10 hệ thống IOC của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong quá trình xây dựng Trung tâm IOC Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Hiện tại Trung tâm IOC Thanh Hóa chưa vận hành chính thức, nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải tập trung xây dựng khung kiến trúc, tích hợp dữ liệu của các ngành, đơn vị, địa phương... lên Trung tâm IOC theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”. Đặc biệt, Trung tâm IOC Thanh Hóa phải đáp ứng đa mục tiêu, từ phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành đến yêu cầu truy xuất dữ liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị Sở KH&CN sớm hoàn thiện Quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu và quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở KH&CN phối hợp với đơn vị chức năng rà soát, đề xuất bổ sung nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ xây dựng, quản lý, vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn.

Giao Sở KH&CN, VNPT Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại theo yêu cầu để đưa Trung tâm IOC Thanh Hóa vào vận hành chính thức từ cuối tháng 3/2026.

Phong Sắc