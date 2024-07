Giữ vững mối quan hệ “máu-thịt” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, sự đoàn kết của Đảng bộ, đoàn kết giữa các thành phần, giai cấp, tầng lớp xã hội, giữa đồng bào các dân tộc “Đã nói là làm, đã đi là đến, đã bàn là thông, đã quyết cả tỉnh một lòng” (*)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhấn mạnh điều này trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời gợi mở thêm một số nội dung để MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của tỉnh, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi về dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024-2029). Trước hết, tôi xin gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chào trân trọng, lời thăm hỏi sức khỏe, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể Đại hội!

Tôi đồng tình, nhất trí cao với các văn kiện dự thảo trình Đại hội. Để Đại hội có thêm thông tin thảo luận, tôi xin gợi mở một số nội dung sau:

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019 - 2024):

Chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, phức tạp, khó đoán định, cạnh tranh nước lớn gay gắt, căng thẳng; xung đột vũ trang Nga - Ukraine; đại dịch COVID-19 bùng phát gây hậu quả nặng nề... Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đóng góp công sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Chính trị ổn định; kinh tế phục hồi, phát triển; các vấn đề văn hóa, xã hội được quan tâm giải quyết; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại đạt được kết quả ấn tượng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả toàn diện; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước được nâng lên; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường.

Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác Mặt trận:

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xuất bản cuốn sách: "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc", thể hiện nhất quán, xuyên suốt chủ trương của Đảng về vai trò của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng và Nhà nước; về truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định nâng tầm Đảng đoàn MTTQ Việt Nam từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị. Hiện nay, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam, 5 đồng chí đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội và các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (Đây là một quyết định rất mới, Bộ Chính trị đã quyết định nâng tầm Đảng đoàn MTTQ Việt từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị. Như vậy, ở Trung ương chỉ có Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị để đủ sức là một tổ chức chính trị, liên hiệp các tổ chức chính trị tự nguyện, hiệp thương, thống nhất lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng).

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 35-KL/TW về các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị, theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được nâng lên 1 bậc trong hệ thống các chức danh lãnh đạo.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Điểm nhấn của nhiệm kỳ này là MTTQ Việt Nam đã chủ động, tích cực, tham gia hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, thấm nhuần sâu sắc lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huy động các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước đóng góp sức người, sức của cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các lực lượng đã bất chấp hiểm nguy, đồng lòng chung sức chiến đấu với dịch bệnh với những tháng ngày không thể nào quên, để đất nước ta vượt qua đại dịch COVID-19, được bạn bè quốc tế khâm phục. Thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19 một lần nữa minh chứng cho tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/khó vạn lần dân liệu cũng xong” và tiếp tục khẳng định tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”.

2. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, phối hợp hành động của các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát cơ sở, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu đã đề ra, tôi xin nhấn mạnh 3 kết quả nổi bật là:

(1) Tích cực tuyên truyền, vận động cử tri của tỉnh hăng hái đi bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt để phòng, chống đại dịch COVID-19, tỷ lệ cử tri của tỉnh đi bầu cử đạt 99,79%, cao nhất từ trước đến nay. Đó là con số biết nói về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với chế độ, trước hết là đối với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa. MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; tập hợp, tổng hợp hàng ngàn lượt ý kiến gửi đến Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, thật sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao sự đoàn kết, đồng thuận của xã hội.

(2) MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức gần 10.000 cuộc giám sát độc lập, phối hợp tham gia giám sát hơn 8.000 cuộc; tổ chức 4.450 cuộc góp ý, phản biện xã hội đối với các cơ chế chính sách, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thật sự phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Kết quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

(3) Triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, kết quả là: vận động Nhân dân hiến 250ha đất, đóng góp 150.000 ngày công, ủng hộ 2.100 tỷ đồng, góp phần quan trọng để xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau được triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả, đã huy động được hàng ngàn tỷ đồng, hỗ trợ và làm mới gần 5.000 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Tôi khá ấn tượng với tỉnh đã triển khai xây dựng 200 mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”, 31 mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, 300 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường..., “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt và hành động thân thiện”, đây là những khẩu hiệu hay để xây dựng một thành phố đẹp trong lòng Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đây cũng là một trong các căn cứ thực tiễn để nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam đề ra chương trình thứ 6 xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no hạnh phúc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Mặt trận của tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ qua cũng còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Tôi đánh giá cao bản kiểm điểm nhiệm kỳ của MTTQ tỉnh khá nghiêm túc, đầy đủ. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIV đã đề ra. Động viên được các tầng lớp Nhân dân đồng lòng, chung sức, cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang của tỉnh Thanh Hóa, phấn đấu đạt được kết quả đáng trân trọng: tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 tăng gần 11,5%, đứng thứ 3 cả nước, đứng đầu trong 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước; là tỉnh dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024. Có được kết quả này là sự vào cuộc vận động của các tổ chức chính trị - xã hội và các quyết định kịp thời của chính quyền dưới sự điều hành hiệu quả của cấp ủy các cấp và đây chính là kết quả của lòng dân. Tỉnh Thanh Hóa đứng đầu toàn quốc trong giải ngân vốn đầu tư công cũng chính là một minh chính cho lòng dân an yên, các quyết định của tỉnh đều có sức thuyết phục.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; 364 xã, 717 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 103 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 25 xã, 489 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đạt giải (93%); đến hết năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,59%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%%; tỉnh đã làm được một việc mà nhiều nơi muốn làm không làm được là quy hoạch, hỗ trợ, vận động để 182 hộ sinh sống ở vùng sông nước lên sinh sống ổn định ở trên bờ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả toàn diện, đoàn kết, dân chủ, đồng thuận xã hội được nâng lên; niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền không ngừng được củng cố và tăng cường.

Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu và toàn thể Đại hội ghi nhận, chúc mừng và biểu dương kết quả đáng trân trọng của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có biến động phức tạp, nhanh chóng, khó lường sẽ tác động đến tình hình trong nước; đồng thời đan xen với khó khăn, thuận lợi, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện, to lớn hơn nữa. Trên tinh thần đó, tôi xin gợi mở 05 nội dung, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Một là , Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Thanh Hóa.

Cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh Thanh Hóa. Một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng. Cái nôi của văn hóa Đông Sơn, xứ Thanh có 4 triều đại vua; là quê hương của khởi nghĩa Lam Sơn, khu di tích lịch sử Lam Kinh; là quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; quân và dân tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp xứng đáng sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, là hậu phương lớn, là cửa ngõ, yết hầu đi vào chiến trường. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm tỉnh Thanh Hóa với nhiều ý kiến chỉ đạo quý báu, trong đó có câu: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó; tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó” nhằm ghi nhận công lao của quân và dân tỉnh Thanh Hóa đóng góp cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu. Chúng ta cùng nhau nhắc nhớ lại truyền thống vẻ vang, hiếm có của tỉnh nhằm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tôi báo cáo với Đại hội về chuyến tháp tùng Chủ tịch nước đi thăm hai nước Lào và Campuchia, theo đó, lãnh đạo hai nước đều đề cập rất đậm nét tới việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Bởi vậy, đối với tỉnh Thanh Hóa, khi đẩy mạnh việc tuyên truyền sẽ khơi dậy được lòng tự hào, tự tin của con em trong toàn tỉnh, trở thành sức mạnh mềm để xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển. Tuyên truyền truyền thống sẽ có giá trị giáo dục tới con em tự hào, tự tin, phấn đấu hơn nữa.

Hai là , tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm: "nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và Nhân dân được hưởng lợi thật". Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và Chương trình Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không có hội viên, không có đoàn viên, chúng ta chỉ có thành viên, do vậy hoạt động ở địa bàn khu dân cư là quan trọng nhất, đối tượng vận động là toàn dân, tính chất toàn diện; làm sao để nhân dân ủng hộ việc tốt và phê phán việc xấu, xây dựng từng thôn xóm bản an yên là cơ sở quan trọng để ổn định và phát triển. Cha ông ta từ xưa đến nay, nhà có việc gì khẩn cấp đều kêu “Ơi làng nước ơi”, làng là bà con chòm xóm, nước là thể hiện chế độ chính trị; không ai gọi “Ơi ông trung ương ơi”, chính vì vậy chương trình "Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” là điểm nhấn của nhiệm kỳ này, coi đó là địa bàn chủ yếu hoạt động của MTTQ Việt Nam).

Ba là , Phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài viết kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “lấy ' yên dân' là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân phải thực sự là chủ thể, là trung tâm hướng tới của mọi chủ trương, chính sách. (Cụ Nguyễn Trãi đã từng nói: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”; chúng ta là con cháu của cụ, phải ghi nhớ điều đó và tư duy thêm, nếu dân chưa yên thì phải xem lại việc ta làm. Chúng ta không thể chủ quan, nếu chủ quan thì một đốm lửa có thể đốt cháy cả cánh rừng).

Bốn là , muốn đổi mới cách nghĩ, cách làm, muốn nâng cao kết quả và chất lượng công việc... thì cán bộ là nhân tố quyết định. Do vậy, nhiệm kỳ này, chúng ta phải cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận, với phương châm: Tận tụy để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ.

Báo cáo với Đại hội, đã có nhiều đồng chí tham dự lớp đối tượng cán bộ chiến lược, những khóa trước không có bài giảng về MTTQ, đến khóa này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có bài giảng về MTTQ để mỗi cán bộ chiến lược sau này sẽ thấm nhuần những nội dung cơ bản về công tác Mặt trận để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam có thể không làm ra tiền, không làm ra những công trình lớn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ góp phần tạo nên sự an yên, làm ra điều quý hơn tiền - Đó là lòng dân.

Năm là, Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững mối quan hệ “máu-thịt” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữ vững sự đoàn kết của Đảng bộ, đoàn kết giữa các thành phần, giai cấp, tầng lớp xã hội, đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, đồng bào dân tộc đa số với đồng bào dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các thế hệ cán bộ, tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội, không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn tỉnh: "Đã nói là làm, đã đi là đến, đã bàn là thông, đã quyết cả tỉnh một lòng", từ đó khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân chung của cả nước.

4. Về công tác nhân sự của Đại hội.

Trân trọng đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất: Có năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác Mặt trận, trách nhiệm cao với đất nước, với quê hương Thanh Hóa; Có cơ cấu hợp lý các thành phần, nhất là những người tiêu biểu trong công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, dân tộc, tôn giáo,... để MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thật sự là địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. (Với phương châm cái gì khó nói, không nói được với ai thì chúng ta nói với MTTQ Việt Nam, MTTQ sẽ tìm cách hóa giải và khi MTTQ góp ý với chính quyền thì đề nghị chính quyền lắng nghe, không nên tự ái và coi đó là kênh thông tin để cân nhắc, quyết định cho chính xác, cầu thị, lắng nghe ý kiến đa chiều sẽ đưa ra mọi quyết định thuyết phục hơn. Phải góp ý, phải nói để cho hoa thơm, trái ngọt, nói cho toại lòng nhau, chứ không thể nói xong ly tán lòng người. Chúng ta phải lắng nghe ý kiến đa chiều thì chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết được).

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!

Nhân dịp này, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp công tác để MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần để hệ thống MTTQ Việt Nam cả nước hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của tỉnh, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Xin chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!

* Đầu đề là của Tòa soạn