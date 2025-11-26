Giải bài toán lưu trú cho khách quốc tế đến Bãi Cháy

Bãi Cháy đang chuyển mình thành trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế, hút dòng khách hạng sang lưu trú dài ngày, chi trả mạnh. Điều này mở ra cơ hội đón “dòng khách vàng” cho những tổ hợp căn hộ tại vị trí mặt biển với đầy đủ tiện ích như Sun Centro Town.

Sun Centro Town sở hữu tầm nhìn “tuyệt đối điện ảnh” hướng vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property.

Từ bãi tắm bình dân đến tọa độ du lịch quốc tế

Tính đến hết tháng 10/2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón 44 chuyến tàu, với tổng lượng khách quốc tế gần 57.000 lượt, chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, tăng 9% so với cùng kỳ. Dự kiến cả năm, khách tàu biển quốc tế sẽ đạt gần 90.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay và tạo ra nhu cầu lưu trú dài ngày với mức chi trả mạnh.

Đáng lưu ý, nhóm khách Trung Quốc đến Quảng Ninh đang phục hồi mạnh mẽ cả đường không, đường bộ. Theo đó, sân bay quốc tế Vân Đồn đã khai thác trở lại chuyến bay charter từ Thâm Quyến sau đại dịch Covid-19, dự kiến khai thác 10 chuyến bay khứ hồi trong tháng 11. Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chỉ trong chưa đầy 1 tháng đã liên tục đón các đoàn hàng nghìn lượt khách Trung Quốc hạng sang nhập cảnh. Phần lớn các đoàn đều lựa chọn tour 5 ngày 4 đêm hay 6 ngày 5 đêm, sử dụng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4-5 sao, chơi golf, tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Ninh.

Cảng tàu Quốc tế Hạ Long đón lượng khách quốc tế khổng lồ mỗi năm. Ảnh: Ánh Dương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong các tháng cuối năm 2025, sẽ có khoảng từ 350.000-400.000 lượt khách Trung Quốc đến Quảng Ninh. Các nhóm khách sử dụng dịch vụ chất lượng cao, với trải nghiệm tắm khoáng nóng, du lịch sinh thái và nghệ thuật biểu diễn. Điều này cho thấy ngành du lịch đã chuyển dịch về chất và hướng mạnh đến dòng khách Trung Quốc cao cấp.

Khoảng chục năm trước, Bãi Cháy từng là bãi biển quen thuộc của người dân miền Bắc với hạ tầng vui chơi và lưu trú hạn chế. Khách du lịch chủ yếu nội địa, đến để tắm biển và sớm rời đi. Bức tranh du lịch Bãi Cháy dần khởi sắc khi Tập đoàn Sun Group cải tạo bãi biển và đầu tư hệ sinh thái du lịch hấp dẫn. Sự hiện diện của tổ hợp Sun Elite City đã góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách. Tới đây, Sun Elite City còn tiếp tục được bồi đắp thêm trải nghiệm, hạ tầng lưu trú.

Nằm ở vị trí trung tâm du lịch Bãi Cháy, quần thể sở hữu chuỗi tiện ích 24/7 như cảng tàu quốc tế, tổ hợp công viên Sun World, quảng trường Sun Carnival, công viên bờ biển, chợ đêm VUI-Fest cùng các tuyến phố thương mại, nhà hàng, bar, beach club hoạt động đêm ngày. Nhờ đó, mang đến cho bãi biển quen thuộc này bầu không khí du lịch sôi động, đa dạng trải nghiệm hơn, tâm điểm thu hút du khách quốc tế hạng sang - nhóm khách vốn ưu tiên các dịch vụ cao cấp, trải nghiệm cá nhân hóa và lưu trú dài ngày.

Cư dân Sun Centro Town hưởng trọn “1.001” tiện ích vui chơi, giải trí từ đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Ánh Dương.

Sun Centro Town đón dòng khách chi tiêu cao

Xu hướng quốc tế chỉ ra rằng, nhóm khách hạng sang chiếm 36% tổng chi tiêu du lịch toàn cầu. Họ không chỉ tìm kiếm nơi lưu trú tiện nghi mà còn quan tâm trải nghiệm toàn diện, bao gồm ẩm thực cao cấp, giải trí đa dạng, trải nghiệm cá nhân hóa.

Chính vì vậy, Bãi Cháy, đặc biệt là quần thể Sun Elite City, trở thành tọa độ lý tưởng để khai thác dòng khách quốc tế lưu trú dài ngày, với nhu cầu sử dụng dịch vụ đồng bộ, chi trả cao, góp phần gia tăng giá trị bất động sản và lợi nhuận đầu tư.

“Quần thể Sun Elite City cũng như hệ sinh thái mà Sun Group đầu tư ở Quảng Ninh để đón đầu sự tăng trưởng của khách quốc tế. Chúng tôi vẫn kiên định hướng đi này, để Bãi Cháy vừa là điểm đến bốn mùa vừa là phễu hút khách quốc tế tại miền Bắc”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Bể bơi mái kính – một trong nhiều tiện ích nội khu đẳng cấp tại Sun Centro Town. Ảnh: Sun Property.

Tâm điểm của hệ sinh thái Sun Group Bãi Cháy phải kể đến tổ hợp Sun Centro Town với 3 tòa tháp căn hộ cao cấp, thuận tiện khai thác lưu trú khi nằm ở vị trí trung tâm kết nối, ngắm vịnh di sản thế giới và hưởng trọn toàn bộ “1.001 tiện ích” từ đại đô thị Sun Elite City.

Đặc biệt, tòa C3 Sun Centro Town mới được ra mắt, đánh dấu bước tiếp nối đầy ấn tượng sau thành công của hai tòa C1 và C2. C3 với đa dạng loại hình căn hộ từ studio đến 1 – 3 PN; hưởng trọn hệ tiện ích nội khu “chữa lành” ngay dưới chân nhà: phòng gym, spa, bể bơi, café... hay nhà hàng, sky bar cao cấp trên tầng mái, giúp cư dân tận hưởng phong cách sống resort, trong khi du khách lưu trú ngắn ngày sẽ có đủ trải nghiệm để ở lại lâu hơn.

Căn hộ Sun Centro Town được thiết kế thông minh đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bối cảnh dòng khách quốc tế đến Quảng Ninh lưu trú dài ngày đang gia tăng rõ nét, khả năng khai thác căn hộ tại Sun Centro Town rất thuận lợi, trong khi giá trị tài sản cũng tăng trưởng bền vững nhờ hạ tầng Bãi Cháy không ngừng hoàn thiện.

“Khi du lịch cao cấp trở thành động lực tăng trưởng mới, những sản phẩm BĐS nằm trong hệ sinh thái hoàn chỉnh như Sun Elite City sẽ là tâm điểm đón sóng. Dự án góp phần giúp Bãi Cháy trở thành “đô thị sống – nghỉ dưỡng – đầu tư” tầm cỡ quốc tế, nơi giá trị tài sản song hành cùng giá trị trải nghiệm”, đại diện đơn vị phân phối dự án chia sẻ.

NL