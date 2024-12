Erdogan đe dọa sẽ "chôn vùi" người Kurd ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi giải giáp các chiến binh ở Syria, cáo buộc họ đe dọa an ninh quốc gia.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đe doạ “chôn vùi” các chiến binh người Kurd ở Syria nếu họ từ chối hạ vũ khí - một lời cảnh báo tới các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đang hoạt động ở biên giới giữa hai quốc gia.

Reuters trích lời ông tuyên bố: “Những kẻ giết người ly khai sẽ phải hạ vũ khí, hoặc sẽ được chôn cất trên đất Syria cùng với vũ khí của mình”.

Erdogan đã nhiều lần tuyên bố YPG gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố sẽ ngăn chặn việc thành lập một “hành lang khủng bố” gần biên giới phía nam của đất nước. Ông cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì cung cấp vũ khí và đào tạo cho YPG, một nhóm mà Ankara coi là sự mở rộng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Thổ Nhĩ Kỳ coi cả hai là các tổ chức khủng bố.

Trước đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Hoa Kỳ, đồng minh NATO của nước này, xem xét lại việc hỗ trợ cho YPG và thúc giục các đối tác lựa chọn giữa việc ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc hỗ trợ các chiến binh người Kurd.

Vai trò của YPG trong cuộc chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) đã được Washington xem như một lý do chính đáng cho sự hỗ trợ việc xoá bỏ sự kiểm soát của IS ở Syria. Người Kurd ở Syria từ lâu đã tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn, các nhà lãnh đạo YPG khẳng định mục tiêu của họ khác với cuộc nổi dậy có vũ trang của PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, với YPG là nòng cốt, cũng đã kêu gọi ngừng bắn trên toàn quốc sau sự sụp đổ của chính quyền của cựu Tổng thống Syria Bashar Assad. SDF kêu gọi bảo vệ lãnh thổ Syria khỏi các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và chấm dứt những gì mà họ coi là sự chiếm đóng của Ankara đối với các khu vực phía bắc, cho rằng người Syria phải tự quyết định tương lai của họ mà không có sự can thiệp của nước ngoài.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã có những bước đi nhằm thúc đẩy mối quan hệ với giới lãnh đạo mới ở Damascus. Ankara được cho là đang cân nhắc một chiến dịch quân sự chung với Syria chống lại các nhóm người Kurd để giải quyết các mối quan ngại chung về an ninh.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã đến thăm Damascus gần đây, nơi ông kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Syria, vốn đã làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Hoạt động này báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Thổ Nhĩ Kỳ đối với quốc gia láng giềng phía nam. Erdogan đã nhấn mạnh đến nhu cầu hợp tác với chính phủ Syria để đảm bảo an ninh lâu dài và ổn định chung.

TD (theo RT)