[E-Magazine] Thu hút đầu tư ở Thanh Hóa: Từ “lựa chọn ưu tiên” đến “lựa chọn chiến lược”

Kiên định với quan điểm: “Thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh”, sau hơn 30 năm bền bỉ kiến tạo môi trường đầu tư, Thanh Hóa đã gặt hái nhiều “trái ngọt”. Từ nền tảng công nghiệp nặng, tỉnh từng bước định hình vai trò là trung tâm năng lượng quy mô lớn, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại và du lịch giàu bản sắc, với sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư tên tuổi trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư vào xứ Thanh đang chuyển mình mạnh mẽ: Từ lựa chọn dựa trên lợi thế chi phí sang quyết định mang tính chiến lược, hướng tới công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và phát triển bền vững, lâu dài.

Khởi công tháng 12/2024, Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa - dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, là dự án thứ 9 của Tập đoàn AEONMALL tại Việt Nam. Không chỉ hứa hẹn mang tới không gian mua sắm, vui chơi, giải trí và ẩm thực hiện đại, dự án mong muốn trở thành "nhà kiến tạo phong cách sống”, góp phần nâng cao chất lượng đời sống đô thị tại xứ Thanh.

Ông Nishimura Togo, Tổng quản lý Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa chia sẻ: "Ngay từ giai đoạn đề xuất đầu tư đến quá trình triển khai xây dựng, doanh nghiệp đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ tỉnh và các sở, ngành liên quan, góp phần đưa dự án từ ý tưởng đến hiện thực. Đặc biệt, trong quá trình thi công, tỉnh đã quyết liệt trong tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối. Nhờ đó, nhà thầu thi công đã thuận lợi trong triển khai các hạng mục đầu tư quan trọng và đưa dự án vận hành đúng kế hoạch trong quý 4 năm nay”.

Lĩnh vực hạ tầng công nghiệp trước đây vốn chưa phải là “điểm mạnh” của Thanh Hóa, thì nay, với cơ chế “làn xanh” cho các dự án hạ tầng công nghiệp thông minh, những dòng vốn “đồ sộ” đang tăng tốc kiến tạo bộ mặt mới cho lĩnh vực này.

Đó là Tập đoàn Sumitomo - tập đoàn thương mại, đầu tư đa ngành lớn của Nhật Bản, hoạt động trong các lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, hệ thống metro... với quy mô hoạt động tại 66 quốc gia. Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa chính là điểm đến thứ 4 trên hành trình đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam, cho thấy niềm tin vào tiềm năng và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì lựa chọn được vị trí đẹp để triển khai dự án. Ngoài yếu tố nhân lực dồi dào, thì việc Thanh Hóa tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối các tuyến cao tốc với cảng biển, hệ thống giao thông liên vùng, đã góp phần nâng cao giá trị vị trí khu công nghiệp của chúng tôi. Trong suốt quá trình triển khai dự án, chúng tôi đánh giá rất cao sự đồng hành của chính quyền địa phương. Các thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư, xây dựng được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư giai đoạn 2, đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong chuỗi hệ thống”.

Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, Thanh Hóa hôm nay đã vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Từ bước chân đầu tiên của những nhà đầu tư xứ “Mặt trời mọc” bắt đầu xây dựng Nhà máy xi măng Nghi Sơn, đến nay, Thanh Hóa đã có 190 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 15,94 tỷ USD, xếp thứ 8 cả nước.

Riêng giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 700.000 tỷ đồng, trong đó khu vực ngoài nhà nước và trực tiếp nước ngoài chiếm gần 77%. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô huy động nguồn lực ngày càng lớn, mà còn cho thấy sức hấp dẫn và độ “mở” của môi trường đầu tư tại Thanh Hóa đang được củng cố rõ nét.

Theo ông Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong thu hút đầu tư thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở kêu gọi dự án, tỉnh đã chú trọng phát triển các yếu tố nền tảng của chuỗi giá trị, đặc biệt là nguồn nhân lực và năng lực sản xuất, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, Thanh Hóa đang dần khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư FDI khi nhiều ngành sản xuất, từ công nghiệp nhẹ đến công nghiệp nặng như dệt may, da giày, dược phẩm... đã hình thành và phát triển ổn định. Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo cũng đang nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, góp phần đa dạng hóa cơ cấu ngành nghề và gia tăng giá trị cho nền kinh tế xứ Thanh.

“Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Thanh Hóa không chỉ được đánh giá cao về tiềm năng, mà quan trọng hơn là ở khả năng giữ chân và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển. Đây chính là yếu tố cốt lõi để địa phương nâng cao sức cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư”, ông Mạc Quốc Anh khẳng định.

Không chỉ dừng lại ở việc thu hút các dự án mới, môi trường đầu tư tại Thanh Hóa đang từng bước khẳng định sức hấp dẫn bằng quyết định mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp hiện hữu, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư không chỉ dừng ở bước “khảo sát cơ hội”, “đầu tư đặt cược”, mà đã chuyển thành chiến lược gắn bó lâu dài.

Đó là Công ty TNHH DS HI-TECH VINA - doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô xuất khẩu đang tiếp tục triển khai xây dựng Nhà máy số 2 tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ông Lee Jae Taeg, Giám đốc Công ty cho biết: “Dự án không chỉ nhằm mở rộng năng lực sản xuất, mà còn phát triển thêm các dòng sản phẩm phục vụ xuất khẩu, hướng tới chiến lược phát triển bền vững và gia tăng giá trị hàng hóa made in Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của công ty”.

Còn là Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, với “tham vọng” hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao gắn với cảng biển chuyên dụng, đáp ứng vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng tại Cảng nước sâu Nghi Sơn. Ở giai đoạn 2 đang đề xuất, Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn được mở rộng quy mô tới 45 ha, công suất 73.000 tấn/năm, tập trung vào các nhóm sản phẩm giá trị cao như Module ngoài khơi, năng lượng tái tạo, LNG, Hydrogen, dầu khí, luyện kim, module kỹ thuật, thiết bị siêu trường siêu trọng, đóng tàu, giàn khoan.

“Về mặt chiến lược, Nghi Sơn chính là đòn bẩy để Đại Dũng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp nặng, năng lượng và hạ tầng chiến lược trong nước cũng như quốc tế. Định hướng đến năm 2030, chúng tôi sẽ hình thành tại Nghi Sơn một nhà máy có quy trình tự động hóa bằng robot, cobot, quản trị hiện đại, sản xuất xanh và năng lực cạnh tranh toàn cầu, hiện thực hóa sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới” từ ngay Nghi Sơn của xứ Thanh”, Giám đốc Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn Trịnh Minh Thành kỳ vọng.

Nhiều năm dõi theo và đồng hành cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Thanh Hóa, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI nhận định: Địa phương đang từng bước tạo dựng hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực.

Để tiếp tục phát huy lợi thế, Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh, nhưng không chỉ dừng lại ở việc công khai thông tin. Điều quan trọng hơn là xây dựng cơ chế tương tác hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp, bảo đảm mọi vướng mắc của nhà đầu tư được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, môi trường đầu tư hiện đại đòi hỏi sự chuyển đổi từ “minh bạch thụ động” sang “minh bạch chủ động”. Thay vì chờ doanh nghiệp tìm đến, chính quyền cần chủ động nhận diện nhu cầu, dự báo khó khăn và trực tiếp hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Đây không chỉ là yêu cầu về cải cách hành chính, mà còn là sự chuyển đổi về tư duy điều hành - từ quản lý sang kiến tạo và đồng hành.

Bên cạnh việc thu hút các dự án mới, các dự án quy mô lớn, chuyên gia VCCI cũng nhấn mạnh vai trò của việc chăm sóc, hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực tiễn cho thấy, sự hài lòng của các nhà đầu tư hiện hữu chính là kênh xúc tiến đầu tư hiệu quả và bền vững nhất!

Nội dung và ảnh: Minh Hằng

Đồ họa: Mai Huyền