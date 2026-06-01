[E-Magazine] Nụ cười chiến binh nhí

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, mỗi ngày trôi qua là hàng nghìn lượt khám chữa bệnh. Những hành lang bệnh viện chưa khi nào vắng người. Có em vừa chào đời đã phải bước vào cuộc chiến sinh tử. Trên hành trình chống chọi với bệnh tật, điều các em cần không chỉ là được chữa bệnh, mà còn là được yêu thương, được tiếp thêm động lực để cảm nhận rằng mình không hề đơn độc trong cuộc chiến ấy.

Có những nơi, tiếng khóc trẻ thơ không chỉ là nỗi đau của một gia đình... mà còn là nỗi trăn trở của biết bao y bác sĩ ngày đêm giành giật sự sống cho các em nhỏ. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, mỗi ngày trôi qua là hàng nghìn lượt khám chữa bệnh. Những hành lang bệnh viện chưa khi nào vắng người. Có em vừa chào đời đã phải bước vào cuộc chiến sinh tử. Có em còn chưa kịp gọi tròn tiếng “mẹ” đã gắn bó với thuốc men, máy thở và những tháng ngày điều trị kéo dài.

Ở nơi đây, mỗi ngày lặng lẽ trôi qua cùng những nhịp thở mong manh của các bệnh nhi. Trong từng phòng bệnh, các y bác sĩ vẫn âm thầm túc trực, dõi theo từng chuyển biến nhỏ của các em. Ẩn sâu trong những chiếc áo blouse trắng là sự kiên nhẫn, tận tụy và một mong ước giản dị: các em sẽ khỏe lên từng ngày, để tương lai không xa lại có thể vô tư chạy nhảy, cười đùa hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.

Giữa những căn phòng hồi sức luôn sáng đèn, nơi tiếng máy thở và bước chân vội vã của y bác sĩ đã trở nên quen thuộc, có những câu chuyện khiến bất cứ ai nghe qua cũng không khỏi nghẹn lòng. Đó là trường hợp của em Ngân Tuấn Minh, sinh ngày 30 tháng 4 năm 2026. Tuấn Minh sinh non ở tuần thai thứ 33. Ngày em cất tiếng khóc chào đời... cũng là lúc một hành trình giành giật sự sống bắt đầu. Em bé chỉ nặng vỏn vẹn 1,6 kg. Sau sinh, em không khóc, tim rời rạc, phải bóp bóng, ép tim và đặt nội khí quản ngay tại phòng sinh trước khi chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Thế nhưng, điều khiến các y bác sĩ và mọi người không khỏi nhói lòng lại không chỉ là bệnh tật của em... mà còn là hoàn cảnh éo le phía sau chiếc giường bệnh nhỏ bé ấy.

Bố rời đi khi gia đình rơi vào những tháng ngày khó khăn nhất. Mẹ em mang trong mình căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một yếu dần và đã được bệnh viện cho về nhà chăm sóc. Đứa trẻ bé bỏng nằm trong phòng hồi sức sơ sinh gần như không có người thân ở bên. Những người ở cạnh em mỗi ngày chính là các y bác sĩ, điều dưỡng của khoa Hồi sức tích cực sơ sinh — những người vừa điều trị, vừa làm mẹ dỗ dành, chăm nom em trong những tháng ngày đầu đời thiếu thốn yêu thương. Chị gái lớn năm nay mới 14 tuổi đã phải tạm gác việc học để theo mẹ vào viện và thi thoảng sang bệnh viện nhi thăm em. Ở cái tuổi mà đáng lẽ em vẫn vô tư đến trường, lo bài vở và những giấc mơ tuổi học trò, thì em lại phải học cách chăm mẹ, ôm em và lặng lẽ lớn lên giữa mùi thuốc bệnh viện.

Ở một căn phòng khác của khoa Phục hồi chức năng, hai em Minh Anh - Bảo An vẫn đang kiên trì với những bài tập vận động mỗi ngày. Không có tiếng khóc lớn hay những cơn đau dữ dội, các em chỉ lặng lẽ với từng động tác nhỏ lặp đi lặp lại — nâng tay, tập lật người, giữ thăng bằng hay cố gắng tập ngồi thêm vài phút. Cả hai em đều mắc bệnh chậm phát triển tâm thần, rối loạn chức năng vận động và xơ gan. Hành trình điều trị của các em vì thế cũng dài hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác.

Gia đình 2 em Minh Anh - Bảo An ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa thuộc diện khó khăn. Bố làm bảo vệ nhưng không may gặp tai nạn giao thông và mất một cánh tay. Mẹ làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng khó khăn hơn khi cả hai người con đều mang bệnh. Mỗi ngày, hai vợ chồng thay nhau xoay xở giữa công việc và bệnh viện. Những chuyến xe từ nhà tới bệnh viện đã trở thành hành trình quen thuộc suốt 4 năm qua.

Một mong ước rất giản dị... nhưng cũng là điều mà gia đình 2 em Minh Anh - Bảo An đã phải đánh đổi bằng biết bao vất vả, nước mắt và sự kiên cường trong suốt những năm qua. Ở nơi đây, người ta hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị là một tiếng gọi “bố mẹ”, một bước chân đầu tiên... hay một kết quả xét nghiệm tốt lên sau nhiều tháng điều trị.

Trong những ngày tháng gia đình và các em đang phải chống chọi với bệnh tật, khi nhiều em nhỏ đã quen với mùi thuốc bệnh viện hơn là những sân chơi ngày hè, một chương trình đặc biệt đã đến như món quà nhỏ dịu dàng dành cho các em trước thềm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Một buổi chiều cuối tháng 5, Hội trường của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa bỗng trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Những bước chân vội vã của người nhà bệnh nhân, những tiếng máy theo dõi quen thuộc dường như cũng lắng lại để nhường chỗ cho tiếng nhạc, tiếng cười và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt của những “chiến binh nhí”.

Chương trình nghệ thuật “Nụ cười chiến binh” do Trung tâm Vietskill Thanh Hóa phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội của bệnh viện Nhi Thanh Hoá tổ chức không đơn thuần chỉ là một buổi biểu diễn văn nghệ. Đó giống như một khoảng thời gian thật đẹp để các em nhỏ tạm quên đi mũi tiêm, giờ uống thuốc hay những ngày dài nằm điều trị trong bệnh viện.

Những tiết mục văn nghệ sôi động, màn ảo thuật vui nhộn... đã khiến cả khán phòng nhiều lần vang lên tiếng cười. Có những em nhỏ ban đầu còn rụt rè nép trong lòng mẹ, nhưng rồi cũng dần bị cuốn theo không khí vui tươi ấy. Có em vẫn còn đeo kim truyền trên tay nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhận món quà nhỏ từ chương trình. Có em ôm chặt chú gấu bông vào lòng rồi cười thật tươi — nụ cười mà có lẽ nhiều ngày rồi bố mẹ các em mới lại được nhìn thấy.

200 suất quà đã được trao tận tay các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện trị giá hơn 50 triệu đồng. Gần 30 triệu đồng tiền mặt cũng được gửi tới Quỹ “Giúp em chữa bệnh” của Bệnh viện nhi Thanh Hoá và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như một sự sẻ chia thiết thực với các gia đình đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Nhưng có lẽ món quà lớn nhất mà chương trình mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay số tiền hỗ trợ, mà chính là sự ấm áp và sẻ chia dành cho các em nhỏ cùng gia đình giữa những ngày tháng khó khăn nhất. Bởi ở bệnh viện, có những người mẹ đã thức trắng nhiều đêm liền để canh từng cơn sốt của con. Có những người cha lặng lẽ ngồi ngoài hành lang chỉ mong nghe bác sĩ nói rằng hôm nay con đã khá hơn một chút. Và với họ, đôi khi điều khiến trái tim được an ủi không phải điều gì quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là cảm giác vẫn còn có rất nhiều người đang quan tâm và sẻ chia cùng mình.

Trong buổi chiều hôm ấy, khi những đứa trẻ bật cười trước một màn ảo thuật vui nhộn, tay ôm chặt món quà nhỏ vào lòng hay hát theo những bài hát thiếu nhi quen thuộc, nhiều bậc phụ huynh đã lặng lẽ mỉm cười sau rất nhiều ngày căng thẳng và mệt mỏi. Bởi với những gia đình đang từng ngày cùng con chống chọi với bệnh tật, chỉ cần nhìn thấy con vui cười thật hồn nhiên thôi... cũng đã là một niềm hạnh phúc to lớn.

“Nụ cười chiến binh” khép lại sau một buổi chiều ngắn ngủi, nhưng những tiếng cười trong trẻo hôm ấy có lẽ sẽ còn đọng lại rất lâu trong ký ức của các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, của đội ngũ y bác sĩ và cả những người thực hiện chương trình. Chương trình nghệ thuật “Nụ cười chiến binh” được tổ chức ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã mang lại những tiếng cười trong trẻo...và cũng từ nơi đây, chúng ta càng thấu hiểu rằng hành trình chống chọi với bệnh tật, điều các em cần không chỉ là được chữa bệnh, mà còn là được yêu thương, được tiếp thêm động lực để cảm nhận rằng mình không hề đơn độc trong cuộc chiến ấy.

Một món quà nhỏ, một cái nắm tay, một lời hỏi han hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc được bật cười hồn nhiên như bao bạn nhỏ khác... đôi khi cũng đủ trở thành nguồn động lực lớn lao để các bệnh nhi và gia đình có thêm sức mạnh tiếp tục hành trình bền bỉ chống chọi với bệnh tật.

Và có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà chương trình “Nụ cười chiến binh” mang lại không chỉ là niềm vui trong những phút giây sum vầy ấm áp, mà còn là sự gắn kết của những trái tim biết yêu thương và sẻ chia. Bởi phía sau hành trình đầy thử thách của những “chiến binh nhí” là sự tần tảo, kiên cường của gia đình và cả những tấm lòng nhân ái luôn âm thầm đồng hành, tiếp sức. Chính sự chở che ấy đã giúp các em có thêm nghị lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn, giữ lại trong ánh mắt ngây thơ niềm hy vọng và nụ cười hồn nhiên của tuổi nhỏ.

Nội dung: Lương Trang - Việt Đức - Hữu Dần

Đồ họa và ảnh: Mai Hương