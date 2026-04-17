[E-Magazine]: Lặng yên nghe khúc giao mùa

Khúc giao mùa, hoa vẫn nở bên hiên nhà, gió vẫn mải mê hát tình ca, chúng ta vẫn cùng nhau đi trên những chặng đường xa. Bầu trời vẫn xanh trong mỗi ngày như hy vọng ngày mai vẫn luôn xanh tươi trong lòng mình.

Khúc giao mùa chạm vào ta từ những rung ngân nhỏ nhất, từ những ảnh hình xuyến xao cảm xúc, từ những thanh âm đồng vọng cái đẹp vang xa, vang mãi.

Khúc giao mùa, thành phố đẹp xinh như người thiếu nữ đang yêu, tô phấn hồng lên má bẽn lẽn, duyên dáng. Nụ cười tươi thắm trên môi. Chiều tháng tư ngồi bên hiên phố, nghe lòng thơ thới, thênh thang, mát rượi. Gió thổi tung bay làn tóc mây mềm phất phơ. Như cơn gió của mùa đi hoang, tự do phiêu lãng. Trong ta nỗi nhớ dường như cuộn lên da diết.

Khúc giao mùa, đất trời dư giả những ngày đẹp xinh đến nao lòng. Từng buổi chiều đi ngang đời khe khẽ, sẽ sàng rớt vạt nắng trên vai áo. Bờ mắt uống trọn ánh hoàng hôn rực rỡ mỗi ngày. Hôm nào cũng ngẩn ngơ đứng lại trên con đường quen trở về nhà, chỉ để thu vào tầm mắt đã đời hình ảnh mặt trời to rõ, tròn lựng, sắc nét như quả trứng muối chín ngon lành, hấp dẫn. Bầu trời nhuộm mình diệu kỳ trong sắc cam, ngọt và quyến rũ tựa bờ môi con gái. Dường như đất trời phố thị chưa bao giờ đẹp hơn thế! Những ngày chớm hè, nồng nàn, lấp lánh, tràn đầy sức sống. Dường như chưa bao giờ phố quyến rũ đến thế, có phải bởi thị thành mang tâm hồn của cô gái đang yêu và hạnh phúc!

Khúc giao mùa khẽ khàng dạy ta cách thương nhớ và yêu chậm rãi, đậm sâu từ những gì bé nhỏ dịu dàng, thân thuộc nhất. Ta không nhận ra mình đã yêu tha thiết nơi chốn mình đang sống từ những chiều buông nắng rớt rơi, từ sắc màu huyền ảo của buổi giao mùa lung linh, từ góc nhỏ xuyến xao vô tình ngang qua mà hữu duyên bắt gặp. Và nhận ra thị thành không thiếu những góc thơ mộng, lãng mạn đọng trong đôi mắt của người xúc cảm, lặng ngắm. Nơi đây dạy ta cách thương lặng yên, quan sát chậm rãi cho thương mến nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim lúc nào chẳng hay.

Khúc giao mùa là thời khắc chuyển giao đẹp nhất trong năm, anh lại rong ruổi cùng máy quay đi khắp chốn. Đi để thu vào trong mắt từng khoảnh khắc đẹp nhất, để lưu giữ từng khung hình, thước phim đáng nhớ của mùa. Anh gửi cho em những bức ảnh đong đầy cảm xúc, hình ảnh hoàng hôn lắng đọng. Dường như mỗi ngày là một khung cảnh mặt trời thu hút. Lúc là đốm lửa bên mặt biển, lúc là quả trứng muối bên cầu dây văng, lúc là hoàng hôn buông rèm nơi phố xa... Anh yêu hoàng hôn, em cũng yêu hoàng hôn, chúng ta cùng yêu hoàng hôn. Dù không cùng ở một nơi chốn, mỗi ngày hai đứa vẫn cùng ngắm khoảnh khắc hoàng hôn buông trôi, cùng chung ý nghĩ, cùng sẻ chia. Anh ở phía biển, những ngày chân trời ruộm nắng gió, sóng biển hát lời thiết tha. Anh gửi bức ảnh nơi con tàu thăm thẳm hướng về phía xa khơi giữa chân trời đắm đuối chuyển mình từ chiều chuẩn bị nhuốm sắc vào đêm. Ngắm ảnh, em nhớ biển. Hai đứa nói chuyện mãi chẳng dứt về những điều ta cùng say mê.

Khúc giao mùa dịu dàng dành tặng một mùa cỏ tranh mơn man giữa lòng phố. Cỏ trắng muốt, ngẩn ngơ, mơ mộng như những thiếu nữ đang múa vũ điệu ba lê mềm mại. Cỏ phất phơ, cỏ lay động, cỏ lả lướt theo chiều gió. Cỏ chuyển di theo vũ điệu riêng mình, say sưa, mê hoặc như trước mắt chẳng có ai. Mặt trời pha sắc cam, nhuộm thêm chút hồng, pha loãng thêm chút vàng, dan díu thêm sắc xanh của bầu trời và sắc trắng mơ màng của làn mây. Bức tranh ấy huyền ảo tựa bước ra từ thế giới cổ tích. Em phải thầm thốt lên: Đẹp sững sờ. Nếu đến đây ngắm chắc chẳng muốn về. Anh cười, nụ cười hiền hậu. Anh tặng em niềm hạnh phúc dung dị, đong đầy bởi em yêu cái đẹp từ những bình dị, nhỏ nhắn bên đời.

Phố xá tưởng chỉ có những chộn rộn, hối hả những vội vàng, náo nhiệt, nào ngờ đâu đó trên quãng đường ta qua vẫn có những góc nhỏ, từng khung hình giản đơn, mộng mơ. Từ một mầm lá non xanh, một nhành hoa hé nở, một giọt sương long lanh trên cành, một áng mây tha thướt lướt ngang vòm trời. Nơi ta tưởng chừng chỉ có nhịp sôi động vần xoay, lại ẩn giấu chất thơ ngọt ngào. Và lãng mạn là khi ta được cùng nhau, bên nhau trong từng phút giây.

Thời gian này ta bận rộn với bao công việc. Dẫu vậy, giữa cuồng quay cuộc sống, ta vẫn kịp dành cho mình, cho người một khoảng lặng. Ta vẫn không quên tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Sẻ chia, trao đi đâu cần chờ đợi khi có thật nhiều, thật dư giả. Ta hoàn toàn có thể trao tặng ngay từ hôm nay với trái tim tràn đầy yêu thương.

Khúc giao mùa, hoa vẫn nở bên hiên nhà, gió vẫn mải mê hát tình ca, chúng ta vẫn cùng nhau đi trên những chặng đường xa. Bầu trời vẫn xanh trong mỗi ngày như hy vọng ngày mai vẫn luôn xanh tươi trong lòng mình.

Và ta vẫn giữ cho tâm hồn biết rung ngân mà lắng sâu giai điệu của khúc giao mùa đồng điệu...

Nội dung: Huệ Hương

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền