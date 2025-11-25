[E - Magazine] Hành trình kiến tạo giá trị - Kết nối vươn xa

Ngày 28/11/1995, trên mảnh đất Bỉm Sơn, một doanh nghiệp nhỏ mang tên Tiên Sơn Thanh Hóa ra đời với vốn điều lệ chỉ 550 triệu đồng và 10 lao động là các cựu chiến binh trở về sau những năm tháng chiến tranh. Ba mươi năm sau, cũng từ nền móng giản dị ấy, một tập đoàn công nghiệp – thương mại – dịch vụ vươn lên mạnh mẽ, trở thành thương hiệu uy tín TOP đầu xứ Thanh và khu vực Bắc Trung Bộ. Hành trình phát triển của Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa không chỉ phản ánh ý chí và bản lĩnh của doanh nhân Việt trong cơ chế thị trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Người tạo nên sự lớn mạnh của Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa là doanh nhân – thương binh, CCB Trịnh Xuân Lâm, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. “Phi thương bất phú” – khởi đầu từ nghề mua bán phế liệu, rồi chuyển qua kinh doanh vận tải, xếp dỡ hàng hóa, mở xưởng xén kẻ giấy, đóng sách vở học sinh...Với phong cách làm việc quyết liệt, tư duy chiến lược và tinh thần “dám nghĩ – dám làm”, ông Trịnh Xuân Lâm đã thành lập doanh nghiệp và dẫn dắt Tiên Sơn Thanh Hóa vượt qua biết bao thử thách của kinh tế thị trường, từng bước tạo dựng thương hiệu bằng chính năng lực tổ chức sản xuất và hiệu quả kinh doanh thực chất.

Giai đoạn 1995-2005 là chặng đường đặt nền móng, kiên trì tìm hướng đi, xác lập ngành nghề sản xuất – kinh doanh chủ lực. Từ kinh doanh quy mô nhỏ, sau 5 năm, doanh thu của Tiên Sơn Thanh Hóa đã tăng 140 lần, nộp ngân sách tăng gần 19 lần, số lao động tăng hơn 5 lần. Đáng chú ý, năm 2002, công ty đầu tư nhà máy gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, sản lượng đạt 150.000 sản phẩm/năm, giá trị xuất khẩu hơn 1 triệu USD/ năm – một con số ấn tượng trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân còn non trẻ. Đó là bước thử sức quan trọng, tạo nền tảng để Tiên Sơn Thanh Hóa tự tin bước vào giai đoạn bứt phá.

Từ năm 2006 đến nay, Tiên Sơn Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu và từng bước khẳng định thương hiệu. Bước ngoặt chiến lược mang tính quyết định là lựa chọn ngành may công nghiệp xuất khẩu làm lĩnh vực sản xuất chủ lực. Đây cũng là hướng đi phù hợp với đặc thù kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa, tạo ra nhiều việc làm bền vững cho lao động phổ thông, nhất là thanh niên nông thôn. Thành công của nhà máy may đầu tiên tạo đà và khí thế cho những quyết sách lớn hơn.

Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa phải có ít nhất 10 nhà máy may! Cụ thể hóa cho quyết tâm của người đứng đầu tập đoàn tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, hàng loạt nhà máy mới được đầu tư xây dựng tại: Thạch Thành, Nga Sơn, Yên Định, Thọ Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn...Đến nay, Tiên Sơn Thanh Hóa đã xây dựng 13 nhà máy may xuất khẩu, 2 khách sạn, 1 tòa nhà thương mại với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động – trong đó phần lớn là con em CCB, gia đình chính sách, hộ nghèo. Đây là mô hình phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu xã hội và trách nhiệm cộng đồng, thể hiện rõ triết lý “ly nông không ly hương” – đưa việc làm đến tận các địa bàn nông thôn, góp phần ổn định dân cư, thúc đẩy phát triển vùng. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và giai đoạn suy giảm kinh tế toàn cầu 2019–2023, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cắt giảm đầu tư, thì Tiên Sơn vẫn giữ vững nhịp độ phát triển, tiếp tục mở rộng nhà máy, mua sắm thiết bị, đa dạng hóa ngành nghề.

Tháng 12/2020, cổ phiếu AAT của Tập đoàn Tiên Sơn được chấp thuận niêm yết và đến 21/3/2021 chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết cổ phiếu tại sàn lớn nhất cả nước khẳng định tiềm lực tài chính, minh bạch quản trị và uy tín thị trường của Tiên Sơn. Không chỉ dừng lại ở sản xuất may mặc, Tập đoàn còn mở rộng sang đầu tư bất động sản công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp Vĩnh Hòa (60 ha), nhà máy Hậu Lộc (8,2 ha), chuẩn bị đầu tư nhà máy tại Tượng Lĩnh (Nông Cống) và nghiên cứu dự án Khu danh lam thắng cảnh quốc gia Kim Sơn với tổng vốn gần 900 tỷ đồng. Năm 2024, Tập đoàn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh ô tô với việc trở thành đại lý phân phối chính thức của 2 hãng ô tô danh tiếng trên thế giới là Skoda và Omoda & Jaecoo. Những định hướng đầu tư này cho thấy tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn trong chuyển dịch chiến lược từ sản xuất truyền thống sang mô hình sản xuất – dịch vụ – du lịch – bất động sản công nghiệp quy mô lớn, phù hợp xu thế phát triển của kinh tế thị trường.

Song song với phát triển kinh tế, Tiên Sơn Thanh Hóa đặc biệt chú trọng công tác chăm lo đời sống người lao động – lực lượng đóng góp trực tiếp vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Tập đoàn đảm bảo đầy đủ chế độ lương, bảo hiểm, thưởng chuyên cần, thưởng Tết tháng 13-14; thực hiện bữa ăn ca miễn phí; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; duy trì hoạt động nghỉ mát hàng năm; hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn đột xuất. Thu nhập bình quân năm 2025 của người lao động đạt 11,6 triệu đồng/tháng. Đây là giá trị bền vững, thể hiện tinh thần “lấy người lao động làm trung tâm của sự phát triển”. Về công tác tổ chức chính trị – đoàn thể, Tiên Sơn là một trong những doanh nghiệp tư nhân sớm xây dựng mô hình Đảng bộ doanh nghiệp (từ năm 2003). Đảng bộ với gần 100 đảng viên luôn giữ vai trò định hướng, dẫn dắt, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh đi đúng định hướng, tuân thủ pháp luật, đề cao trách nhiệm xã hội.

Hoạt động kinh doanh hiệu quả, các chương trình an sinh xã hội, vì cộng đồng là điểm sáng đặc biệt trong hành trình 30 năm của Tập đoàn Tiên Sơn. Tập đoàn nhận phụng dưỡng trọn đời 7 Mẹ Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây tặng 47 nhà tình nghĩa; trao hàng trăm sổ tiết kiệm cho người nghèo, tặng hàng nghìn suất quà Tết; ủng hộ phòng chống COVID-19 với số tiền 2,5 tỷ đồng; tài trợ 172 giường lim cho bộ đội Trường Sa; ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài...với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng – con số thể hiện rõ tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng của một thương hiệu lớn.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Tiên Sơn Thanh Hóa xác lập mục tiêu phát triển theo chiều sâu, coi công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng; chuyển từ mô hình gia công sang sản xuất FOB; mở rộng lĩnh vực bất động sản công nghiệp; phát triển chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu; đầu tư chuỗi sản xuất – lắp ráp công nghệ cao; kinh doanh thương mại và du lịch sinh thái. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu bình quân 1.000 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10.000 lao động, thu nhập bình quân 13,5 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận tăng tối thiểu 7%/năm.

Sự lớn mạnh của Tiên Sơn Thanh Hóa trong 30 năm qua không chỉ là câu chuyện thành công của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng sinh động cho tư duy đổi mới, bản lĩnh thị trường và đóng góp thiết thực của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và đất nước nói chung. Với nền tảng vững chắc, tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn mới với tâm thế của một thương hiệu mạnh, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao phát triển mới trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Nội dung và ảnh: Nguyễn Lương

Đồ họa: Mai Huyền