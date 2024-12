Dự báo xuất hiện nhiều ngày rét đậm kèm băng giá trong tháng 1/2025

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong khoảng thời gian dự báo từ nay đến ngày 20/1/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh nên khả năng sẽ xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại tập trung vào tháng 1/2025, tại các tỉnh khu vực phía Bắc.

Nguy cơ rét đậm, rét hại kèm theo sương muối và băng giá. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Đáng chú ý, nguy cơ rét đậm, rét hại kèm theo sương muối và băng giá sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt là các khu vực vùng núi cao (tại các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Nghệ An)...

Ngoài ra, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo từ nay đến ngày 31/12, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông, sau đó sang tháng 1/2025, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới sẽ yếu dần.

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc, tác động của không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển có khả năng sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Cũng trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 20/1/2025, tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung trong tuần cuối tháng 12/2024).

Dự báo tổng lượng mưa trong thời kỳ dự báo trên tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-20mm so với trung bình nhiều năm, một số nơi phía tây Bắc Bộ có thể thấp hơn; khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa phổ biến cao hơn từ 50-100mm so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 10-25mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

“Vì vậy, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh,” Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Trần Thị Chúc lưu ý./.

Theo TTXVN