Đội U11 Sông Lam Nghệ An bị tước danh hiệu vô địch, cấm thi đấu 2 năm vì gian lận tuổi

Chiều ngày 9/9, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã có các quyết định kỷ luật đội bóng U11 SLNA và Trưởng đoàn, HLV trưởng của đội bóng này do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định tại giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024.

U11 Sông Lam Nghệ An vừa giành chức vô địch giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024, nay đã bị tước danh hiệu và cấm tham gia các giải Bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong thời hạn 2 năm. Ảnh: VFF

Theo Quyết định số 624, phạt 10 triệu đồng và cấm đội U11 Sông Lam Nghệ An tham gia các giải Bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong thời hạn 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định; vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024. Thu hồi danh hiệu, Cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội Sông Lam Nghệ An tại giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024. Đội Sông Lam Nghệ An có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

Theo Quyết định số 625, cấm làm nhiệm vụ đối với ông Trần Quang Dũng, Trưởng đoàn đội U11 Sông Lam Nghệ An tham gia các giải Bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức trong thời hạn 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định; vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024. Ông Trần Quang Dũng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

Theo Quyết định số 626, cấm làm nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Quang Thọ, Huấn luyện viên trưởng đội U11 Sông Lam Nghệ An tham gia các giải Bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức trong thời hạn 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định; vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024. Ông Nguyễn Quang Thọ có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

Trước đó, Báo Thanh Hóa đã có loạt bài “Nghi vấn gian lận tuổi cầu thủ “nhí” Nghệ An”, trong đó nêu nhiều trường hợp đã được bạn đọc phản ánh, kiến nghị nghi gian lận tuổi ngay trước thềm vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng (U11) quốc gia năm 2024. Sau khi xem xét, kiểm tra, xác minh, LĐBĐVN đã ra các quyết định kỷ luật nói trên.

Mạnh Cường