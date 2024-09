Dù không còn trò chuyện nhiều với người đàn anh Lee Carsley kể từ anh cuyển đến Canada vài năm trước, nhưng Killbane vẫn có những lần trò chuyện thân tình với người đàn anh cũ. Khi đó, anh cùng với Carsley sẽ nói về những ngày xưa cũ, cùng với đó là việc cả hai đã phải "khổ sở" với "cuộc khủng hoảng danh tính" cùng gặp phải khi lên ĐT Ai-len như thế nào. Cụ thể, anh chia sẻ với The Athletic: "Mỗi lần như vậy, Lee lại nói chuyện với tôi về việc mấy tay cầu thủ sinh ra ở Anh hoặc nói chuyện bằng giọng Anh giống như tôi và anh ấy phải "chịu khổ" gấp đôi như thế nào để nhận được sự tôn trọng của CĐV Ai-len, hoặc ít ra là được họ công nhận là người Ai-len. Hồi đó là như vậy. Tôi không biết bây giờ sao rồi, chắc là vẫn còn, nhưng ít hơn".

Khi được gọi lên đội tuyển U21 Ai-len vào năm 1995, Lee Carsley từng chia sẻ rằng một trong số những lý do khiến anh chọn đội tuyển U21 Ai-len đó là do phải chờ quá lâu câu trả lời của ĐT U21 Anh. Cụ thể, anh chia sẻ: "Tôi không thể chờ đợi một lần gọi lên tuyển khác được". Cũng theo The Athletic, ở thời điểm đó, Lee Carsley cũng cho biết người ông gốc Ai-len của anh "rất tự hào và vui mừng" với quyết định lựa chọn ĐT Ai-len của anh.

Kể cả khi trở thành HLV tạm quyền của ĐT Anh, Lee Carsley vẫn không giấu được sự tự hào khi được khoác áo ĐT Ai-len. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới ở trung tâm huấn luyện St George's Park, vị HLV 51 tuổi chia sẻ: "40 trận cho ĐT Ai-len là một niềm tự hào với bản thân tôi. Tôi cũng rất tự hào khi được làm HLV tạm quyền của đội tuyển Anh, có thể nói, đây là một cột mốc đáng nhớ và là một vinh dự không từ ngữ nào có thể mô tả được. Nhưng tôi cũng cần phải nhấn mạnh rằng tôi rất tự hào với nguồn cội của mình, vì vậy, vài tháng trước, tôi có trở về quê nhà Cork để đoàn tụ với gia đình".

"Dòng máu Ai-len chảy trong con tim người Anh", đó là cụm từ mà người Anh dùng để nói về không chỉ ông thầy tạm quyền người Ai-len mà còn được dùng để nói về đội tuyển Anh do ông dẫn dắt thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, trong đội hình của ĐT Anh hiện tại đang 4 cái tên có họ hàng, người thân, thậm chí từng khoác áo ĐT Ai-len trước khi chuyển sang chơi bóng cho ĐT Anh như trường hợp của Declan Rice và Jack Grealish, ngoài ra còn có thẻ kể đến Jude Bellingham và Harry Kane, hai cái tên khác cũng có nguồn gốc Ai-len trong huyết quản của mình.