Xã Phú Lâm (thị xã Nghi Sơn): Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Công trình nhà xưởng hoành tráng ngang nhiên được xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn. Từ công trình này bộc lộ nhiều vấn đề bất cập trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Khu nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm. Ảnh: PV

Dân gửi đơn khiếu kiện, công trình mới lộ sai sót?

Tháng 5-2022, Báo Thanh Hóa nhận được đơn của một số người dân thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm phản ánh về việc cán bộ xã Phú Lâm bao che, dung túng cho Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm và một số hộ dân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại thôn Trường Sơn nhưng không bị xử lý.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã có mặt tại thôn Trường Sơn. Khu vực có công trình mà người dân phản ánh nằm trong khu dân cư và không xa trung tâm xã Phú Lâm. Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình nhà xưởng, tường rào trên thửa đất rộng cả nghìn mét vuông. Khu xưởng kín cổng cao tường... Thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường, bên trong nhà xưởng có công nhân đang làm việc, xe chở công nhân túc trực phía bên ngoài. Theo một số người dân địa phương, công trình này được xây dựng trên diện tích đất thuê lại của 1 hộ gia đình ở thôn Trường Sơn. Đáng nói, hộ dân này có quan hệ họ hàng gần gũi với 1 vị Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhà riêng của vị Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm cũng nằm gần vị trí xây dựng công trình vi phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối với công trình này, ngày 19-5-2022, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 4335/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm. Hành vi vi phạm được xác định là: Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (công ty đang xây dựng các công trình nhà xưởng, khu nhà vệ sinh, khu nhà bảo vệ, đổ sân nền bê tông trên thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 1.381,3m2). Hình thức xử phạt bằng tiền là 30 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đến trung tuần tháng 7-2022, công ty đã chấp hành việc nộp tiền phạt, nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thị xã.

Tìm hiểu sự việc tại Đảng ủy, UBND xã Phú Lâm, cán bộ xã Phú Lâm khẳng định không có sự bao che, làm ngơ, dung túng cho Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp như đơn phản ánh của người dân. Báo cáo của UBND xã Phú Lâm do ông Nguyễn Khắc Anh, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Sau khi được thông báo về việc có công ty về mở xưởng may tại địa phương, UBND xã Phú Lâm đã yêu cầu công ty cung cấp hồ sơ pháp lý. Công ty đã xuất trình hợp đồng thuê đất giữa ông Lê Văn Sáu, thôn Trường Sơn với đại diện Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm; hồ sơ xin giấy phép xây dựng tại vị trí đất ở của hộ ông Sáu, GCNQSDĐ được UBND huyện Tĩnh Gia cấp năm 2015, trích lục bản đồ địa chính số 478/TL-BĐĐC 2021 tại thửa đất 998, tờ bản đồ 30, bản đồ đo vẽ năm 2018, phê duyệt năm 2020, diện tích 8.762m2, mục đích sử dụng đất ONT + CLN (ở nông thôn + cây lâu năm) mang tên Lê Văn Sáu. Tuy nhiên, tháng 4-2022, sau khi nhận được các thông tin về việc Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm xây dựng xưởng trên diện tích đất lớn hơn giấy cấp phép xây dựng, xây dựng xưởng trên đất nông nghiệp, UBND xã yêu cầu tổ quản lý trật tự xây dựng xuống kiểm tra thực tế, phát hiện vị trí xây dựng xưởng may sai vị trí được cấp phép và xây trên thửa đất nông nghiệp. Ngày 25-4, UBND xã đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng, báo cáo và lập tờ trình đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn xử lý vi phạm hành chính về hành vi nêu trên.

Ông Nguyễn Duy Bình, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm thì cho rằng: Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm là công ty may, trước khi đầu tư về địa phương, đơn vị đã báo cáo chủ trương xây dựng nhà xưởng may tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương rất mừng vì có 1 đơn vị đầu tư mở xưởng may trên địa bàn, tạo việc làm cho người dân. Song, do chủ quan của nhà đầu tư và của hộ dân trong quá trình hợp đồng thuê đất không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật dẫn đến sai phạm trong việc thuê đất và xây dựng trái phép buộc địa phương phải xử lý vi phạm theo phẩm quyền. Nếu vượt quá thẩm quyền thì địa phương sẽ báo cáo lên cấp trên và minh chứng cho điều đó là UBND thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm 30 triệu đồng. Qua đó, để khẳng định rằng cấp ủy, chính quyền xã Phú Lâm không có chuyện bao che như đơn thư của công dân đã phản ánh!

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thắc mắc là mặc dù công trình xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp có vị trí ở khu vực đông dân cư, không quá xa trung tâm xã và lại nằm gần nhà của một vị Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm nhưng UBND xã Phú Lâm lại chậm nắm bắt thông tin, không có biện pháp ngăn chặn kịp thời để đến mức việc đã rồi, công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng mới xử lý?

Hơn nữa, tại hợp đồng thuê địa điểm ký ngày 2-12-2021 giữa ông Lê Văn Sáu và Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm, tài sản cho thuê là 5.000m2 đất nhà ở, công trình phụ tại thôn Trường Sơn với thời hạn cho thuê 15 năm. Mục đích sử dụng đất tại vị trí đất này rõ ràng là ONT + CLN, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại khu vực này cũng là đất ở. Vậy mà trong phần mục đích thuê địa điểm lại là đầu tư xây dựng xưởng may mặc kết cấu thép phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại và cho thuê. Hợp đồng dân sự này không chỉ có chữ ký của 2 bên liên quan mà còn có cả con dấu và chữ ký xác nhận của Chủ tịch UBND xã Phú Lâm.

Xử lý nghiêm khắc vì sự thượng tôn pháp luật

Sau khi có ý kiến phản ánh của phóng viên Báo Thanh Hóa xung quanh công trình xây dựng trái phép tại thôn Trường Sơn, ngày 13-7-2022, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi sơn Phạm Văn Nhiệm đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa và có buổi làm việc với xã Phú Lâm.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã yêu cầu UBND xã Phú Lâm tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 4335/QĐ-XPHC ngày 19-5-2022 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn. Tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với công trình vi phạm mới phát sinh và yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, dừng tất cả các hoạt động xây dựng, sản xuất, kinh doanh trong phạm vi công trình vi phạm đang hoạt động kể từ ngày 13-7-2022. Yêu cầu UBND xã Phú Lâm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai để Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm ngang nhiên xây dựng công trình vi phạm mà không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm, kịp thời.

Tại buổi làm việc với phóng viên ngày 14-7-2022, ông Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn khẳng định: UBND thị xã Nghi Sơn sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn, những vấn đề nổi cộm, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, gây mất lòng tin đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn.

Về phía Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm, đơn vị này đã có đơn đề nghị xin được gia hạn thời gian khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình vi phạm để công ty thực hiện các bước thủ tục xin cơ quan chức năng có thẩm quyền cho thuê đất để thực hiện dự án tại vị trí công ty đã xây dựng, nếu không được chấp thuận, công ty sẽ tự tháo dỡ công trình, trả nguyên lại hiện trạng ban đầu và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Lâm là xã còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Mấy năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Nhà nước, hệ thống giao thông được mở rộng, kết nối đã mang lại diện mạo mới cho xã vùng núi của thị xã Nghi Sơn. Ở thời điểm năm 2021 khi thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án giao thông qua địa bàn, Phú Lâm là địa phương triển khai quyết liệt và hiệu quả, nhất là liên quan đến việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép của các hộ dân trong phạm vi thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Cùng một dạng sai phạm với những công trình xây dựng trái phép, song cấp ủy, chính quyền xã Phú Lâm cương quyết tháo dỡ đối với các hộ dân nhưng có phần nhân nhượng đối với doanh nghiệp dường như đã gây nên sự so sánh, bất bình trong quần chúng Nhân dân địa phương. Vì lẽ đó, rất cần sự công tâm, khách quan và xử lý nghiêm khắc vụ việc vi phạm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan, bảo đảm sự thượng tôn pháp luật.

Nhóm PV Bạn đọc – TL