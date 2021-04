TP Thanh Hóa sẽ tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn từ 15-4 đến ngày 30-5

Ngày 12-3-2021, Báo Thanh Hóa có đăng bài viết “Lập lại hành lang an toàn giao thông ở TP Thanh Hóa: Chuyện không dễ”. Sau khi bài báo đăng, UBND TP Thanh Hóa có Công văn số 1374/UBND-QLĐT ngày 30-3-2021 trả lời Báo Thanh Hóa về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Công văn có nội dung chính như sau:

Qua kiểm tra thực tế, thời gian qua UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, đường thông, hè thoáng chỉ diễn ra được thời gian ngắn, sau đó tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra trên các tuyến phố như Báo Thanh Hóa phản ánh là đúng sự thật.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Thanh Hóa, để khắc phục tình trạng trên, ngày 26-3-2021, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 1317/UBND-QLĐT về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn TP Thanh Hóa. Trong đó yêu cầu UBND các phường, xã và các lực lượng chức năng từ ngày 15-4-2021 đến hết ngày 30-5-2021 ra quân xử lý các vi phạm, đồng thời xây dựng phương án tổ chức duy trì chống việc tái lấn chiếm trở lại.

Theo Văn bản số 1317/UBND-QLĐT, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa giao UBND các phường, xã xây dựng phương án để ra quân xử lý vi phạm, cao điểm từ ngày 15-4-2021 đến 30-5-2021 và tổ chức duy trì thường xuyên chống việc tái vi phạm trở lại.

Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị TP Thanh Hóa xây dựng phương án, tăng cường phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Công an TP Thanh Hóa xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp với Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố và UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên, kết quả thực hiện là tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28-1-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa.

Tòa soạn Báo Thanh Hóa