TP Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục bất cập tại chợ cóc trong KCN Hoàng Long sau phản ánh của Báo Thanh Hóa

Sau khi Báo Thanh Hóa có bài phản ánh: “Nhiều bất cập tại chợ cóc trong Khu công nghiệp Hoàng Long”, UBND thành phố Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo khắc phục tình trạng này.

Tình trạng buôn bán lấn chiến lòng lề đường, vỉa hè tại chợ cóc tron KCN Hoàng Long trước khi Báo Thanh Hóa có bài phản ánh.

Ngày 29-03-2021 có Báo Thanh Hóa điện tử đăng bài “Nhiều bất cập tại chợ cóc trong Khu công nghiệp Hoàng Long”.

Theo đó, khoảng 16-19h chiều từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, cả trục đường chính từ QL 1A cũ đi vào Khu công nghiệp Hoàng Long chật kín người mua, kẻ bán, khiến cả tuyến đường ùn tắc, việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, tại nhiều vị trí, một số hộ kinh doanh trông giữ xe còn chiếm dụng tiếp lòng đường để dựng xe càng khiến cho tuyến đường chật chội, ùn ứ.

Sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Hóa, ngày 20-04, UBND TP.Thanh Hóa đã có văn bản phản hồi. Theo đó, UBND thành phố Thanh Hóa ghi nhận thực tế hoạt động chợ cóc, chợ tạm tại Khu công nghiệp Hoàng Long mà Báo Thanh Hóa phản ảnh là đúng sự thật.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của Báo Thanh Hóa, để khắc phục tình trạng trên, ngày 5-4-2021 UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 1451/UBND-KT về việc xử lý dứt điểm tụ điểm họp chợ không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn thực phẩm, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. UBND phường Tào Xuyên đã tổ chức lực lượng liên tục tuần tra, kiểm tra để xử lý các vi phạm. Đến nay, tình trạng chợ tạm, chợ cóc tại Khu công nghiệp Hoàng Long đã được xử lý.

Ông Nguyễn Gia Lương, Phó Chủ tịch phường Tào Xuyên cho biết: Sau khi báo chí phản ánh, ngày 1-4 phường Tào Xuyên đã xây dựng phương án và tổ chức lực lượng triển khai thực hiện giải tỏa các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông, xóa bỏ các điểm kinh doanh chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn phường.

Tuyến đường trong KCN Hoàng Long không còn tình trạng chật kín người mua, kẻ bán, ùn tắc sau khi Báo Thanh Hóa có bài phản ánh về nhiều bất cập tại chợ cóc trong Khu công nghiệp Hoàng Long.

“Sau khi tổ chức phối hợp ra quân, các tuyến đường trên địa bàn phường nói chung và khu công nghiệp Hoàng Long không còn tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè, bày bán hàng hóa trên lòng lề đường. UBND phường Tào Xuyên sẽ tiếp tục ra quân để duy trì đảm bảo đường thông hè thoáng, chống tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán”, ông Lương cho biết.

Ghi nhận của phóng viên, vào chiều ngày 20-4 tại khu chợ cóc trong Khu công nghiệp Hoàng Long, tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường không còn tái diễn.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Gia Lương, để xử lý dứt điểm tình trạng chợ cóc nói trên, tránh tình trạng khi có lực lượng chức năng tới xử lý thì các tiểu thương chấp hành, nhưng sau khi cơ quan chức năng rời đi việc lấn chiếm lại tiếp tục được tái diễn, chính quyền phường Tào Xuyên mong muốn Ban quản lý Khu công nghiệp Hoàng Long sớm phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết. Hiện nay cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long chưa đồng bộ, chưa xây dựng khu dịch vụ thương mại. Trong khi đó, số lượng công nhân tại đây rất đông vì vậy nhu cầu trao đổi mua bán là rất lớn.

Hoàng Đông