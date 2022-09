Nghi Sơn: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đối với lãnh đạo xã Phú Lâm

Sau khi Báo Thanh Hoá điện tử đăng bài viết: Xã Phú Lâm (thị xã Nghi Sơn): Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp, phản ánh tình trạng Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm xây dựng nhà xưởng trái phép với diện tích lớn trên đất nông nghiệp tại thôn Trường Sơn (xã Phú Lâm), thị xã Nghi Sơn đã có động thái giải quyết vụ việc cũng như làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ việc nêu trên.

Công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm.

Cuối tháng 7-2022, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành văn bản yêu cầu UBND xã Phú Lâm, Đội Kiểm tra quy tắc xây dựng thị xã Nghi Sơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm xây dựng trái phép trên diện tích lớn đất sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm mà không xử lý kịp thời.

Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã ban hành quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đối với Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm.

Theo thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra thị uỷ Nghi Sơn, đoàn kiểm tra hiện đang trong quá trình làm việc, xác minh. Dự kiến, đoàn sẽ kết thúc các nội dung kiểm tra trong tháng 9-2022 và báo cáo Ban Thường vụ Thị uỷ Nghi Sơn xem xét, quyết định.

Được biết, đối với việc xử lý công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành 2 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Hoa Thắm với tổng số tiền xử phạt 46 triệu đồng, đồng thời yêu cầu công ty tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Công ty đã chấp hành nộp tiền phạt song vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND xã Phú Lâm, các phòng, ban, đội trực thuộc UBND thị xã và các đơn vị liên quan yêu cầu thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND thị xã, tuy nhiên việc thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian và phía công ty còn có biểu hiện chây ì trong việc dừng sản xuất và tháo dỡ công trình vi phạm.

UBND xã Phú Lâm đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty; xây dựng phương án cưỡng chế, được Phòng Tư pháp thị xã Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan thẩm định, cho ý kiến hoàn chỉnh; gửi thông báo cưỡng chế đến công ty để tổ chức thực hiện.

Ngày 23-8, UBND thị xã Nghi Sơn đã thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ UBND xã Phú Lâm đảm bảo an ninh - trật tự cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của công ty.

Ngày 25-8, UBND thị xã Nghi Sơn tiến hành kiểm tra thực tế, làm việc với UBND xã Phú Lâm, đại diện công ty và các đơn vị có liên quan về việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình vi phạm. Qua kiểm tra thực tế thời điểm đó, công ty đã tiến hành tháo dỡ một phần mái che nhà kho. Công ty vẫn hoạt động, sản xuất với số lượng lao động khoảng 100 công nhân.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty có ý kiến, do việc hiểu biết pháp luật hạn chế và mong muốn tạo việc làm cho lao động địa phương nên đã thực hiện đầu tư xây dựng xưởng may khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng. Do khối lượng nhà xưởng, máy móc thiết bị đã đầu tư khá lớn, công ty cam kết dừng mọi hoạt động sản xuất kể từ ngày 29-8 (để hoàn thiện đơn hàng đã ký kết với đối tác), di chuyển toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất xong trước ngày 10-9, thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm xong trước ngày 20-9.

Để tạo điều kiện cho công ty giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, trong bối cảnh doanh nghiệp mới thành lập, mới đầu tư trong giai đoạn đại dịch COVID-19, UBND thị xã Nghi Sơn đã giao UBND xã Phú Lâm hoàn thiện phương án cưỡng chế để thực hiện khi công ty không thực hiện theo cam kết.

Trao đổi với phóng viên ngày 15-9, ông Lê Tiến Luỹ, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Nghi Sơn cho biết: Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã phối hợp với UBND xã Phú Lâm tuyên truyền vận động, đôn đốc công ty tự giác chấp hành các nội dung đã cam kết và tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa thực hiện xong các nội dung đã cam kết. Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã tiếp tục theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình diễn biến vụ việc. Nếu qua hạn 20-9, công ty vẫn chưa tự giác tháo dỡ công trình theo nội dung cam kết, Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã sẽ tham mưu cho UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.

Nhóm PV Bạn đọc - TL