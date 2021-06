Nâng cao ý thức khi dừng, đỗ xe ô tô

(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, vào giờ cao điểm tại các tuyến đường có đông dân cư, trường học, bệnh viện tình trạng xe ô tô, xe máy dừng, đỗ dưới lòng đường, điểm chờ xe buýt hay đỗ ngay sát các ngã ba, ngã tư đường diễn ra khá phổ biến, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Có thể kể đến như tuyến đường Cao Thắng thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường do 2 bên đường luôn kín xe ô tô đậu, đỗ. Hay trên đường Triệu Quốc Đạt, Hàng Than, Hà Văn Mao, Phan Chu Trinh, Hạc Thành, Trường Thi... mặc dù đã có biển cấm nhưng tình trạng dừng, đỗ xe hai bên đường vẫn xảy ra, không những gây ùn tắc giao thông mà còn tạo hình ảnh không đẹp đến văn minh đô thị.

Mặc dù tại Điểm e, Khoản 3, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện các hành vi sau: đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách hè phố quá 0,25m; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước, đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ nơi có biển "Cấm đỗ xe", hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe", nhưng trên thực tế tại nhiều tuyến đường vẫn có rất nhiều chủ phương tiện dừng, đỗ xe sai quy định. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đi qua thì đâu lại vào đó. Có những trường hợp đậu xe cách hè phố quá 0,25m, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, đỗ xe nơi có biển cấm nhưng khi chủ phương tiện thấy lực lượng chức năng đến xử lý vi phạm cố tình chây ỳ bằng cách ngồi ngay quán bên cạnh nhưng thản nhiên không nhận xe, khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn, mất thời gian xử lý. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật để người dân nâng cao nhận thức pháp luật, dần tạo nên ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Lê Nhân

