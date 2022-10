Chủ tịch UBND huyện Nông Cống chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng tập kết nguyên vật liệu trên tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng

Ngày 19-10-2022, UBND huyện Nông Cống có Văn bản số 2764/UBND-KTHT gửi Báo Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, rà soát các điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng sau phản ánh của Báo Thanh Hóa.

Đoàn công tác của UBND huyện Nông Cống kiểm tra các bãi tập kết vật liệu xây dựng ngày 20-9-2022.

Từ nội dung phản ánh của Báo Thanh Hóa về bất cập những bãi tập kết nguyên vật liệu trên tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng, ngày 28-9-2022, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống đã ban hành Văn bản số 2543/UBND-KTHT yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng cát, đá, gạch trên địa bàn.

Theo đó, kết quả kiểm tra như sau: Tại điểm nằm bên phải tuyến đường tỉnh ĐT.506 (Nghi Sơn - Sao Vàng), thuộc địa phận xã Minh Khôi, có 1 điểm tập kết bán cát, gạch. Qua xác minh là đất vườn của hộ gia đình. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng; không có biện pháp che chắn gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại điểm bán cát (vị trí nút giao với đường đi UBND xã Tế Nông với đường tỉnh ĐT.506) chủ hộ có giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng, tuy nhiên việc bán cát của hộ gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh do chưa thực hiện các biện pháp về môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại điểm bên phải tuyến thuộc địa phận xã Hoàng Sơn, chủ hộ chưa cung cấp giấy phép kinh doanh; khu vực tập kết không có biện pháp che chắn gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để chấn chỉnh tồn tại nêu trên, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống yêu cầu UBND các xã Minh Khôi, Tế Nông, Hoàng Sơn tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với các điểm kinh doanh cát, gạch, đá nêu trên; lập biên bản kiểm tra, vi phạm theo quy định. UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các điểm tập kết, kinh doanh vật liệu cát, đá, gạch trên địa bàn, xử lý vi phạm (nếu có); hướng dẫn các hộ kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng.

Trước đó, ngày 16-9-2022, Báo Thanh Hóa có bài phản ánh: “Bất cập những bãi tập kết vật liệu trên tuyến Nghi Sơn - Sao Vàng”, đoạn qua địa phận huyện Nông Cống. Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã Minh Khôi, Tế Nông, Hoàng Sơn tiến hành kiểm tra, xác minh các điểm bán vật liệu xây dựng dọc hai bên tuyến đường tỉnh ĐT.506 (đường Nghi Sơn - Sao Vàng). Ngày 20-9, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, đoàn kiểm tra gồm các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện, phối hợp với chính quyền các địa phương, kiểm tra, xác minh sự việc Báo Thanh Hóa phản ánh.

Bài và ảnh: Đình Giang