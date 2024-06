Đoàn thể thao học sinh Thanh Hóa xuất quân tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - khu vực III

Chiều 5/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức lễ xuất quân Đoàn thể thao học sinh Thanh Hóa tham dự Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực III tại tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao cờ xuất quân cho Đoàn thể thao học sinh tỉnh Thanh Hóa tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2024 – khu vực III.

Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các thầy giáo, cô giáo, HLV và VĐV của đoàn thể thao học sinh tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đại diện các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh dự lễ xuất quân

HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1, khu vực III do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức từ ngày 9 đến ngày 20/6 tại TP Tam Kỳ, TP Hội An và huyện Núi Thành. Sự kiện có sự tham gia của 2.135 VĐV đến từ 12 tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Quảng Nam.

Đội tuyển aerobic Thanh Hóa trình diễn tiết mục tại lễ xuất quân. Đây cũng là nội dung thế mạnh của đoàn Thanh Hóa tại HKPĐ.

Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1, khu vực III diễn ra vào tối 12/6. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào chiều ngày 20/6, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam. Các VĐV tranh tài ở 11 môn thi, gồm: kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, điền kinh, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, đá cầu và thể dục aerobic.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Thị Thanh phát biểu khai mạc lễ xuất quân

Phát biểu khai mạc lễ xuất quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Thị Thanh khẳng định: Những năm qua, công tác giáo dục thể chất và phong trào HKPĐ được ngành giáo dục và các nhà trường đặc biệt quan tâm, các hoạt động thi đấu thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức với nhiều nội dung phong phú và đa dạng, thu hút được đông đảo học sinh tham gia.

Đoàn thể thao học sinh Thanh Hóa tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X - khu vực III với 318 VĐV.

Trong 9 kỳ HKPĐ toàn quốc trước đây, tỉnh Thanh Hóa luôn là một trong những địa phương có thành tích tốt với thứ hạng cao. Tại HKPĐ toàn quốc lần thứ IX, đoàn Thanh Hóa giành được 73 HCV, 64 HCB, 112 HCĐ, xếp thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là thành tích rất đáng biểu dương và cần tiếp tục được phát huy tại HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm nay với mục tiêu phấn đấu nằm trong tốp đầu.

Đội ngũ các HLV sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh thi đấu tại HKPĐ toàn quốc lần thứ X.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành GĐ&ĐT đã có sự phối hợp tuyển chọn các VĐV xuất sắc, tiêu biểu, có quá trình tập huấn trọng điểm, huấn luyện, tập luyện về chuyên môn đạt kết quả cao, sẵn sàng chinh phục các cuộc thi đấu tại HKPĐ toàn quốc khu vực III tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

Các VĐV môn đẩy gậy tập luyện chuẩn bị tham gia tranh tài tại HKPĐ toàn quốc lần thứ X - khu vực III.

Tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 1, khu vực 3 tại Quảng Nam, đoàn thể thao học sinh sỉnh Thanh Hóa có có 399 thành viên tham gia trong đó có 318 VĐV, tranh tài ở các nội dung thuộc 11 môn thi đấu. Đây đều là các gương mặt học sinh đã đạt thành tích xuất sắc tại HKPĐ toàn tỉnh lần thứ XI - năm 2023 và các giải TDTT cấp tỉnh, đã được ngành GĐ&ĐT tuyển chọn, huấn luyện trọng điểm trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Các môn thi đấu tại HKPĐ toàn quốc lần thứ X - khu vực III đều là thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tặng quà cho 11 đội tuyển của Đoàn thể thao học sinh tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao cờ xuất quân cho Đoàn thể thao học sinh tỉnh Thanh Hóa tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X – khu vực III, đồng thời tặng quà cho 11 đội tuyển bộ môn.

Sau lễ xuất quân, đoàn thể thao học sinh tỉnh Thanh Hóa sẽ lên đường vào Quảng Nam, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại HKPĐ toàn quốc lần thứ X, khu vực III.

Mạnh Cường