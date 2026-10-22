Điều gì giữ sức hút cho những công trình mang dấu ấn Sun Group?

Một công trình có thể khiến người ta muốn đến bởi kiến trúc khác biệt, rồi muốn trở lại bởi cảm giác dễ chịu và những trải nghiệm đáng nhớ. Từ các khu nghỉ dưỡng đến những khu đô thị, dấu ấn Sun Group được bồi đắp bằng sự chăm chút trong thiết kế, xây dựng và cả cách gìn giữ sức sống cho mỗi điểm đến.

Năm 2026, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đứng đầu danh sách 15 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á do độc giả của tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler bình chọn, với 98,76 trên thang điểm 100. Giữa thị trường nghỉ dưỡng liên tục xuất hiện những tên tuổi mới, sức hút của công trình đã đón khách từ năm 2012 gợi một câu hỏi: Điều gì khiến một khu nghỉ dưỡng tiếp tục được yêu thích qua nhiều năm?

Câu trả lời có thể bắt đầu từ căn phòng có tầm nhìn đẹp, lối đi khiến người ta muốn dạo bước hay khoảng vườn đủ riêng tư. Những điều gần gũi ấy, khi được chăm chút từ đầu và gìn giữ trong quá trình vận hành, dần tạo nên sự gắn bó.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort duy trì sức hút và vị thế hàng đầu châu Á sau nhiều năm hoạt động.

Ở các công trình mang dấu ấn Sun Group, sự chăm chút được nối tiếp từ thiết kế đến thi công, từ cảnh quan đến dịch vụ. Sức hút lâu dài được hình thành qua những lựa chọn cụ thể ấy, để công trình vừa có nét riêng, vừa mang lại trải nghiệm khiến người sử dụng muốn quay lại.

Một công trình đáng nhớ bắt đầu từ những chi tiết nhỏ

Tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, sự khác biệt được hình thành qua quá trình làm việc giữa Sun Group và kiến trúc sư Bill Bensley. Ông đã tìm hiểu 50 ngôi đền Việt Nam trước khi đưa cảm hứng kiến trúc bản địa vào khu nghỉ dưỡng tại Bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà. Từ kiến trúc đến biển chỉ dẫn và đồng phục, các chi tiết được thiết kế trong cùng một tinh thần sáng tạo.

Sự nhất quán giúp du khách cảm nhận cá tính công trình qua từng không gian, từ nơi đón tiếp đến phòng nghỉ, nhà hàng. Đằng sau đó là sự đồng hành của chủ đầu tư, sẵn lòng dành nguồn lực để ý tưởng được thể hiện trọn vẹn khi đưa vào sử dụng.

Ở JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, câu chuyện thiết kế lại mở ra từ một trường đại học giả tưởng. Chủ đề được phát triển xuyên suốt các tòa nhà, phòng nghỉ và khu dịch vụ, để mỗi lần dạo bước trong khuôn viên, du khách có thêm những chi tiết thú vị để khám phá. Kiến trúc nhờ vậy trở thành một phần trải nghiệm và ký ức về kỳ nghỉ.

JW Marriott Phu Quoc với chủ đề một trường đại học giả tưởng, mỗi phân khu lại được thiết kế theo một ngành học khác nhau.

Cũng tại Phú Quốc, những dãy nhà men theo triền đồi của Thị trấn Hoàng Hôn cho thấy sự công phu ở khâu hoàn thiện. Các mảng tường giả cổ được thực hiện qua chín lớp sơn, kết hợp cách xử lý màu sắc và chi tiết kiến trúc để tạo diện mạo nhuốm màu thời gian. Nét duyên của những con phố được làm nên từ sự tỉ mỉ ấy.

Để giữ gìn diện mạo công trình giữa môi trường biển, việc lựa chọn vật liệu và giải pháp thi công cũng cần được tính toán kỹ. Tại nhà hát show diễn Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness ở Thị trấn Hoàng Hôn, đơn vị thi công cho biết kết cấu thép đỡ hệ tấm ốp tiêu âm bên ngoài được mạ kẽm nhúng nóng, phủ ba lớp sơn epoxy nhằm chống ăn mòn. Hệ nhôm bao ngoài khu khán đài được đơn vị này công bố mức bảo hành lên đến 20 năm. Phía sau những gì khán giả nhìn thấy trong một buổi thưởng thức nghệ thuật là các giải pháp phục vụ độ bền và chất lượng sử dụng lâu dài.

Vẻ đẹp công trình được bồi đắp từ đời sống

Cùng với chất lượng của từng công trình, cách tổ chức không gian xung quanh cũng quyết định trải nghiệm của người sử dụng. Khoảng cách giữa các căn biệt thự, bóng cây trên lối đi hay tầm nhìn rộng mở đều góp phần tạo nên cảm giác thư thái và cần được dành chỗ ngay từ quy hoạch.

Không gian xanh mát rộng lớn tại Sun Urban City Ninh Binh giúp nâng tầm trải nghiệm thư thái và tạo nhịp sống gắn kết cho cư dân.

Tại đô thị Sun Urban City do Sun Group đầu tư và phát triển ở Ninh Bình, khoảng 200ha cây xanh và mặt nước được dành trong quy hoạch 420ha, mật độ xây dựng chỉ 18%. Những khoảng xanh, mặt nước và không gian chung hướng tới nhu cầu đi bộ, vận động, vui chơi, gặp gỡ của cư dân. Giá trị cảnh quan vì thế có thể được cảm nhận qua những sinh hoạt thường ngày, ngay bên ngoài mỗi căn nhà.

Khi được tổ chức và chăm sóc tốt, những không gian chung còn giúp khu vực hình thành nhịp sống. Người dân có thêm lý do ra ngoài dạo bộ, gặp nhau ở quảng trường hay dừng chân tại một quán cà phê. Các hoạt động ấy tạo sự gắn bó với nơi ở, đồng thời mở thêm cơ hội cho cửa hàng và dịch vụ xung quanh.

Lối kiến trúc công phu cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm liền mạch từ ngày tới đêm đã tạo nên sức sống và nét duyên dáng riêng biệt cho Thị trấn Hoàng Hôn.

Tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc, sự kết nối giữa không gian và hoạt động được thể hiện qua một hành trình trải nghiệm liền mạch. Từ ngắm biển buổi chiều, dạo phố đến dùng bữa, thưởng thức nghệ thuật và ngắm pháo hoa, cư dân và du khách có nhiều lựa chọn trong cùng khu vực. Sức hấp dẫn của nơi lưu trú nhờ đó được bổ sung bằng cả trải nghiệm bên ngoài căn phòng.

Ông Nguyễn Công Tuấn, đại diện một đơn vị vận hành căn hộ Sun Grand City Hillside Residence tại Thị trấn Hoàng Hôn, cho biết khách quốc tế chiếm 95% lượng khách thuê phòng của đơn vị. “Rất hiếm khi chúng tôi phải chủ động đi tìm khách”, ông nói khi nhắc tới lợi thế tầm nhìn biển, hoàng hôn và các trải nghiệm lân cận.

Những chia sẻ từ các đơn vị vận hành cho thấy cảnh quan và trải nghiệm xung quanh có thể góp thêm sức hút cho cơ sở lưu trú, đưa giá trị của cả khu vực vào lợi thế của từng địa chỉ kinh doanh.

Phú Quốc những năm gần đây liên tục thu hút du khách quốc tế từ đa dạng thị trường, nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và hệ sinh thái du lịch đa trải nghiệm.

Để sức sống ấy được tiếp nối, sự đầu tư cần được duy trì trong suốt quá trình vận hành. Đội ngũ của kiến trúc sư Bill Bensley vẫn thường quay lại InterContinental Danang để cập nhật thiết kế, bổ sung những chi tiết mới. Giữ gìn tinh thần ban đầu và làm mới trải nghiệm trở thành hai phần việc song hành, giúp công trình tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của du khách qua năm tháng.

Từ bán đảo Sơn Trà đến những con phố bên biển Phú Quốc, cách đầu tư của Sun Group cho thấy vẻ đẹp dài lâu được vun đắp qua cả thiết kế, xây dựng và vận hành. Một công trình được yêu thích có thể trở thành lý do để du khách quay lại, một khu phố nhiều trải nghiệm có thể mang thêm khách tới các cơ sở kinh doanh. Qua những điều cụ thể ấy, sự chăm chút dành cho công trình dần chuyển thành giá trị cho người sử dụng và sức sống cho vùng đất.

NL