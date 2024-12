Điểm lại những xu hướng tìm kiểm nổi bật nhất trên Google trong năm 2024

Theo thống kê năm 2024, các xu hướng tìm kiếm phổ biến nhất tập trung vào các cuộc bầu cử lớn, các bài hát được nhiều người yêu thích, các vận động viện và các sự kiện văn hóa nổi bật.

Biểu tượng của Google trên màn hình máy tính bảng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Google mới đây đã công bố các xu hướng tìm kiếm thịnh hành trên công cụ tìm kiếm này trong năm qua.

Thống kê cho thấy so với năm ngoái, các xu hướng tìm kiếm phổ biến nhất tập trung vào các cuộc bầu cử lớn, các bài hát được nhiều người yêu thích, các vận động viên và các sự kiện văn hóa nổi bật.

Thể thao, cụ thể là bóng đá và cricket, đã thống trị các xu hướng tìm kiếm trên Google. Giải bóng đá Copa America được quan tâm hàng đầu trên toàn cầu, tiếp theo là Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) và Giải vô địch cricket nam thế giới T20.

Trong mảng tin tức, bầu cử Mỹ là chủ đề phổ biến nhất, tiếp đến là thời tiết nóng bức và sự kiện Olympic.

Về nhân vật, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là người thu hút sự chú ý nhiều nhất, tiếp đó là Công nương Catherine của xứ Wales, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và võ sỹ quyền Anh người Algeria Imane Khelif. Võ sỹ gây tranh cãi giới tính này đã giành HCV Olympic 2024 và cũng là vận động viên được theo dõi nhiều nhất.

Trong thế giới giải trí, “Inside Out 2” do Disney và Pixar sản xuất là bộ phim hoạt hình được yêu thích nhất năm, trong khi “Baby Reindeer” của Netflix xếp đầu trong các chương trình truyền hình. “Not Like Us” của ca sỹ Kendrick Lamar là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất.

Về công thức nấu ăn, tình yêu đặc biệt của kình ngư Na Uy Henrik Christiansen đối với bánh muffin chocolate tại Làng vận động viên Olympic đã khiến món bánh này trở nên nổi tiếng, nhiều người tò mò tìm hiểu trên Google. Ngôi sao bơi lội đã làm nhiều video thể hiện niềm yêu thích với muffin chocolate, thu hút hàng triệu lượt xem. Lời đồn về chiếc bánh ngon nhất Olympic đã tạo cảm hứng để nhiều vận động viên khác cùng tham gia làm clip đánh giá món ăn này.

Google đã thu thập kết quả tìm kiếm từ ngày 1/1 đến ngày 23/11. Không chỉ có Google, các trang như Spotify Wrapped, Collins Dictionary và Merriam-Webster cũng công bố các xu hướng của năm, giúp người xem cảm nhận được toàn cảnh bức tranh thế giới năm 2024.

Theo TTXVN