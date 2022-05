Có một “Nést Hội An” giữa phố biển Sầm Sơn

Khác với mọi năm, ngoài vẻ đẹp hiện đại, năng động, Sầm Sơn năm nay còn “dịu dàng” hơn khi khu chợ đêm xưa nay đã được chuyển đổi thành phố đi bộ. Cũng kể từ lúc đó, nơi đây chẳng còn sự ồn ào, xô bồ nữa mà thay vào đó là sự yên bình, tĩnh lặng, nhất là khi trên tuyến phố ấy xuất hiện một quán cà phê có tên là Nést Hội An tại địa chỉ 44, đường Thanh Niên, thành phố Sầm Sơn.

Nést Hội An nhìn về đêm càng mang vẻ đẹp thâm trầm, mộng mỵ.

Một đêm loanh quanh giữa phố biển Sầm Sơn, bước chân dường như đã mỏi nhừ của tôi bỗng nhiên khựng khi bắt gặp hình ảnh rất đỗi nên thơ của quán cà phê Nést Hội An ấy. Cảm xúc bấy giờ thật lạ, cứ ngỡ như mình lạc vào giữa lòng phố cổ nên dù tò mò cực độ, tôi vẫn cố gắng đi thật chậm vì sợ một tiếng động nhẹ cũng có thể làm tiêu tan mộng mị. Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, mọi thứ ở đây thật lung linh sắc màu. Giàn hoa giấy cũng như mỏng manh hơn trước những làn gió biển về đêm. Phải rồi, tuyến phố nào của Hội An mà chẳng có hoa giấy rung rinh tựa mình vào những bức tường vàng đã được xây dựng từ cả trăm năm trước. Hẳn là thế nên tông màu chủ đạo của quán từ ngoài vào trong và cho đến cả đồng phục của nhân viên cũng là màu vàng. Điều đó càng gợi nhắc tôi nhớ đến những hình ảnh mộc mạc, giản của địa danh nức tiếng mà mình đã từng biết đến. Trong khoảnh khắc ấy, thấy mọi thứ ở đây thật gần gũi, thân quen, hệt như là tổ ấm mà một người con đi xa luôn mong ngóng được trở về ngụp lặn giữa bình yên và thả hồn theo những hoài niệm yêu thương của một thời dĩ vãng.

Không gian quán rộng rãi là địa điểm thuận lợi để khách tổ chức các bữa tiệc sinh nhật, liên hoan, hội họp.

Chọn một vị trí ngồi được cho là riêng tư nhất, tôi lấy làm thích thú khi bộ bàn ghế mình ngồi đã phai sờn lớp sơn màu nâu sẫm, để lộ “tuổi” thực của nó có khi lên đến hàng chục năm. Thế nhưng, khi được đặt trên nền gạch hoa đã sờn màu và phía dưới những ngọn đèn lồng bằng vải, bằng mây với xung quanh là những bức tranh tái hiện đời sống của người dân phố cổ chân chất, thật thà thì mọi thứ ở đây bỗng trở thành nghệ thuật. Lúc này tôi mới nhận ra, ngoài vẻ đẹp lãng mạn tựa hồn bản địa thì không gian ở Nést Hội An cũng thật thoáng đãng, có lẽ là quán cà phê dài và rộng nhất ở thành phố Sầm Sơn cho đến thời điểm này.

Giữa muôn cảnh sắc ở quán cà phê ấy, tôi quan sát thấy có một điểm nhấn mang đậm hồn phố cổ, đó chính là khoảng tối được đặt ở chính giữa quầy bar, tô vẽ hình ảnh chùa Cầu bắc qua sông Hoài với những ngọn đèn hoa đăng sáng lấp lánh lúc về đêm. Hẳn là chủ quán cà phê này phải yêu thích Hội An lắm mới thuộc nằm lòng những nét đặc trưng của địa danh du lịch này đến vậy. Nghĩ đến đó, tôi nhớ đến ở thành phố Thanh Hóa cũng có một công viên Hội An rất đẹp, nó được xây dựng lên để nhắc nhớ người dân Thanh Hóa về mối tình kết nghĩa với nhân dân Hội An đã đi vào lịch sử. Nay Thanh Hóa lại có thêm một điểm đến mang màu sắc văn hóa của phố cổ giữa lòng Sầm Sơn hiện đại thì thật là một thông điệp có sức lan tỏa tuyệt vời về “mối tình” keo sơn, bền chặt giữa hai địa phương.

Gọi một ly nước Mót – món nước uống thảo dược đặc trưng của Hội An, tôi tranh thủ “check in” vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Thấy vậy, một nhân viên của quán nói là muốn chụp tặng tôi những bức ảnh đẹp bằng máy cơ chuyên dụng. Rất chuyên nghiệp, nhân viên ấy nhiệt tình chụp rồi nhanh chóng gửi lại tôi những bức ảnh đã qua cắt ghép, chính sửa nhưng vẫn giữ được nét chân thực, hài hòa nhất có thể.

Trước khi chào tạm biệt, nhân viên của quán còn tặng tôi một túi quà được gói gém cẩn thận. Tôi lấy làm thắc mắc thì được nhân viên ấy nở nụ cười duyên dáng giải thích: “Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập của quán hàng tháng nên khách đến mua 2 đều sẽ được tặng 1. Ngoài ra bên em còn có quà tặng giành cho chương trình dự đoán tỷ số bóng đá trong mùa Sea Games và có máy chiếu phục vụ. Vì nằm ở phố đi bộ nên hiện ở Sầm Sơn cũng chỉ có Nést Hội An là được mở cửa về đêm nên các anh chị có thể đến thư giãn lúc nào cũng được. Quán chúng em còn có cả vỉa hè nên khách đi đông và đi bằng xe ô tô thì cũng đều có chỗ đầy đủ cả”. Đến đây thì tôi thấy nét dáng dấp của Hội An không chỉ lộ ra ở lối kiến trúc hạ tầng quán mà trong ánh mắt, nụ cười của các nhân viên phục vụ quán dường như cũng đã mang cái tình của phố cổ hiền hòa.

Mai vui