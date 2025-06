Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thực sự là “ngày hội” của toàn dân, toàn xã hội

Chiều 18/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngay trước thời điểm cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (30/6), đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng và các địa phương cần quán triệt thực hiện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, ngiêm túc, khách quan, chu đáo, thông suốt, gọn nhẹ, bình đẳng; phản ánh chất lượng đào tạo một cách khách quan.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng thông tin về việc tổ chức kỳ thi (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28/6, trong đó 2 ngày thi chính thức là ngày 26 và 27/6.

Qua tổng hợp, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trong cả nước là 1.165.289 thí sinh, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024. Trong đó thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 1.138.579 thí sinh; thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 26.711 thí sinh.

Cả nước bố trí 2.493 điểm thi với 50.039 phòng thi. Dự kiến sẽ điều động khoảng 200.000 nhân sự tham gia công tác tổ chức thi như cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT đã sớm xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thi gửi các bộ, ngành, địa phương và lưu ý, khuyến nghị các ngành, địa phương tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, đó là tổ chức kỳ thi an toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả; đảm bảo “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, theo thông tin từ Sở GD&ĐT, số lượng thí sinh đăng ký dự thi trong toàn tỉnh là 41.577 thí sinh. Trong đó, số thí sinh THPT là 35.543 thí sinh; số thí sinh giáo dục thường xuyên là 6.034 thí sinh. Toàn tỉnh bố trí 85 điểm thi, với 1.807 phòng thi, tăng 122 phòng thi và hơn 2.800 thí sinh so với năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, Sở GD&ĐT đã tham mưu xây dựng kế hoạch và điều động nhân lực tham gia công tác coi thi theo quy định là 6.484 người (chưa tính lực lượng thanh tra, kiểm tra thi).

Cùng với đó, các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác in sao, vận chuyển đề thi, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phương án hỗ trợ thi sinh... cũng đã được ngành chức năng, chính quyền địa phương, các điểm thi chuẩn bị chu đáo, đảm bảo vận hành kỳ thi theo kế hoạch và yêu cầu đặt ra.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Đồng thời trao đổi làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến công tác an ninh phòng thi, việc vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; vấn đề ứng phó trước sự cố thiên tai, bão lũ có thể xảy ra; việc hỗ trợ thi sính tham gia kỳ thi; công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi...

Phát biểu kết luận hội nghị, một lần nữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh bối cảnh diễn ra kỳ thi trong thời điểm lịch sử khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính các địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện.

Do đó, việc tổ chức kỳ thi phải đảm bảo thông suốt, không bỏ trống nhiệm vụ, không vì sắp xếp đơn vị hành chính mà ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi, ảnh hưởng đến thí sinh dự thi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Thủ tướng nếu rõ: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, nhất quán, thông suốt giữa các ngành, các cấp, các địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để kỳ thi diễn ra toàn toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của việc tổ chức kỳ thi là lấy thí sinh làm trung tâm; thầy, cô giáo làm động lực; nhà trường làm bệ đỡ; gia đình làm điểm tựa và xã hội là nền tảng. Mục tiêu đặt ra là tổ chức kỳ thi thực sự là “ngày hội” của toàn dân, toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh thể hiện năng lực thực chất của mình và phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học của các cơ sơ giáo dục ở các địa phương.

Quá trình triển khai phải thực hiện tốt “3 đảm bảo” đó là: Đảm bảo tuyệt đối an toàn, trung thực, khách quan trong mọi khâu tổ chức; đảm bảo tinh thần, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và đảm bảo điều kiện, quyền lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, đơn vị, địa phương trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, mỗi cá nhân có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và giám thị coi thi, đảm bảo tiếp cận bình đẳng với các đối tượng khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh năm 2025, các ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh rà soát, kiểm tra lại tất cả các khâu, các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Lưu ý các ngành, các địa phương phải vào cuộc tích cực, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm tra trước khi diễn ra kỳ thi.

Các ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong mọi khâu tổ chức để không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Đặc biệt đối với các địa phương khu vực miền núi, phải thống kê cụ thể số lượng thí sinh, tạo điều kiện chỗ ăn, nghỉ cho thí sinh ở xa; dự báo tình hình thiên tai, mưa lũ, sẵn sàng hỗ trợ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh trong trường hợp xảy ra mưa, lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: "Khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ngành, các địa phương, chắc chắn kỳ thi sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc. Việc tổ chức thành công kỳ thi là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị với tinh thần chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho tương lai của đất nước".

Phong Sắc