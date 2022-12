Thông báo thay đổi nội dung thông báo số: 674/TB-TTĐG ngày 19-12-2022

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản là hàng hóa bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

1.Tài sản đấu giá: Gồm 05 gói tài sản như sau:

- Gói số 1: Gồm 101 mặt hàng là: Vật tư thiết bị điện, điện tử, phụ kiện, phụ kiện các loại, hàng gia dụng do nước ngoài sản xuất… Có giá khởi điểm là: 1.161.679.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ, tiền đặt trước là: 232.000.000 đồng.

- Gói số 2: Gồm 62 mặt hàng đồ dùng gia đình là: thảm chống trượt, cặp lồng loại 1.0 do NNSX, đèn pin, đèn tích điện, bình nước, máy cắt, máy thổi bụi…; phụ tùng ô tô các loại do NNSX; cốc lọc, phớt lốc kê, cốc tích kê… Có giá khởi điểm là: 61.169.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/ hồ sơ, tiền đặt trước là: 12.000.000 đồng.

- Gói số 3: Gồm 73 mặt hàng là: Linh kiện, phụ kiện điện thoại do NNSX… Có giá khởi điểm là: 59.579.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/ hồ sơ, tiền đặt trước là: 11.900.000 đồng.

- Gói số 4: Gồm 47 mặt hàng là: Nồi cơm điện do nước ngoài sản xuất; túi trẻ em do nước ngoài sản xuất; bài tú lơ khơ do nước ngoài sản xuất; sạc điện thoại di động do nước ngoài sản xuất… Có giá khởi điểm là: 55.623.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/ hồ sơ, tiền đặt trước là: 11.000.000 đồng.

- Gói số 5: Gồm 02 lô hàng là:

Lô số 01: Gồm 23 mặt hàng là linh kiện, phụ kiện điện thoại di động các loại NNSX…; Giá khởi điểm: 6.173.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/ hồ sơ, tiền đặt trước là: 1.200.000 đồng.

Lô số 02: Gồm 47 mặt hàng là đồ điện tử, đồ điện dân dụng các loại, đồ dùng gia đình các loại…; Giá khởi điểm: 50.566.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng, tiền đặt trước là 10.000.000 đồng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

- Xem tài sản: từ ngày 4-1-2023 đến ngày 5-1-2023 trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

- Bán hồ sơ, thu hồ sơ: Từ ngày 4-1-2023, đến ngày 13-1-2023 (trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa).

- Nộp tiền đặt trước: vào các ngày: 12-1, 13-1 và ngày 16-1-2023.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 17-1-2023 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa, Điện thoại: 02373.859.453.

GIÁM ĐỐC: Mai Văn Đông

Ghi chú: Thông báo này thay cho thông báo số: 674/TB-TTĐG ngày 19-12-2022.