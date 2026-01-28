Đảng ủy UBND tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ UBND tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 28/1, Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng bộ UBND tỉnh được thành lập theo Quyết định số 3872-QĐ/TU, ngày 11/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, Đảng bộ có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 12.499 đảng viên và 1 tổ chức đoàn thể, giữ vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh và hệ thống chính quyền các cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, Đảng bộ UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tác động đa chiều đến kinh tế - xã hội trong nước. Trong nước và trong tỉnh, việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được tiến hành song song với quá trình thực hiện cuộc “cách mạng tinh gọn bộ máy”, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu cao về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ UBND tỉnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhờ đó, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Hồng Quang phát biểu tại hội nghị.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền cấp tỉnh. Năng lực quản lý, điều hành xã hội từng bước được nâng cao; kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng ngày càng nâng lên, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của Nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu; đặc biệt, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu được giao.

Cùng với đó, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, kịp thời, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Toàn tỉnh đã giảm 30% số cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh và giảm 25% số phòng, chi cục và tương đương thuộc các sở, ngành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tham luận.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2026.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy UBND tỉnh và các cấp ủy trực thuộc cần tập trung cao độ cho việc cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định. Trọng tâm là cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị gắn với triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan quản lý nhà nước, cần thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị, góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 từ 11% trở lên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh, giảng dạy; triển khai mô hình trường học thông minh, đổi mới tuyển sinh, mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và quy hoạch phát triển của tỉnh.

Đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp, tổ chức cơ sở đảng cần chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai hiệu quả các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, kiểu mẫu. Phối hợp tham mưu cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội thành cơ chế, chính sách, kế hoạch cụ thể; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; xử lý nghiêm minh các vi phạm, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Với tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu toàn Đảng bộ UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo đà vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trao tặng Giấy khen cho 11 tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

Lê Hợi