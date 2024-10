Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII

Tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Ông Lê Văn Vân, Chủ tịch Hội CCB thị xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn trong những năm qua xuất hiện nhiều loại tội phạm, trong đó có nhiều đối tượng bị truy tố, xét xử, phạt tù. Để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương, Hội CCB thị xã đã triển khai nhiều mô hình như: Mô hình “1+2” liên gia tự quản; “Gia đình CCB 4 không” về an ninh trật tự; “Cai nghiện ma túy tại gia đình”... Từ hiệu quả hoạt động của các mô hình này, Ban Chỉ đạo 138 thị xã Nghi Sơn đã tổ chức sơ kết và quyết định nhân rộng mô hình “CCB chung tay giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”. Chỉ trong thời gian ngắn, 31/31 Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự các phường, xã đã triển khai thực hiện mô hình. Hằng năm, Hội CCB và Công an thị xã đều xây dựng kế hoạch, thực hiện nội dung công việc được giao; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cùng với hoạt động của các tổ an ninh trật tự, đến nay, toàn thị xã đã thành lập được 215 tổ an ninh xã hội, 450 tổ hòa giải, trong đó có hơn 5.000 hội viên CCB tham gia. Hội CCB đã nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được 150 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; tố giác 15 đối tượng vi phạm pháp luật; cung cấp 50 tin báo với lực lượng Công an về hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tệ nạn nghiện hút ma túy, trộm cắp vặt, gây rối trật tự trị an, lô đề, bài bạc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thị xã.