Đại đoàn kết - nền tảng khơi dậy sức mạnh từ mỗi cộng đồng dân cư

Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Sức mạnh ấy được bồi đắp từ sự đồng thuận trong mỗi cộng đồng dân cư, từ tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là thông điệp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào sáng 9/11 tại Tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng bức ảnh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho Tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và phường Bỉm Sơn.

Đại diện Tổ dân phố số 1 trình bày báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tổ dân phố số 1 nằm ở khu vực trung tâm phường Bỉm Sơn, có diện tích tự nhiên 26,73 ha, với 773 hộ dân. Trong năm qua, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nổi bật trong xây dựng khu dân cư văn minh là tinh thần đồng thuận, tự nguyện đóng góp sức người, sức của của Nhân dân để thực hiện các công trình dân sinh. Từ nguồn xã hội hóa gần 1,3 tỷ đồng, tổ dân phố đã triển khai làm đường Lê Chân, xây dựng công viên cây xanh, lát vỉa hè đường Trần Phú và sửa chữa nhà văn hóa.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được duy trì, năm 2026 có 98,75% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chi bộ Tổ dân phố đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liên tục (2021-2025).

Cùng với đó, tổ dân phố chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò nòng cốt của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu chung vui với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn.

Chung vui với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Tổ dân phố 1, phường Bỉm Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm tại các khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Năm 2026, Ngày hội càng có ý nghĩa khi được tổ chức gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đại biểu dự ngày hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Bỉm Sơn trong triển khai các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nêu rõ: Đại đoàn kết là nền tảng khơi dậy sức mạnh từ mỗi cộng đồng dân cư, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Bỉm Sơn tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, đô thị, bảo đảm đầu tư phục vụ trực tiếp sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết bằng việc thực hành dân chủ, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đội ngũ cán bộ cơ sở phải thực sự gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố số 1 dự ngày hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương cần quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, sân thể thao; duy trì hiệu quả các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tự nguyện, tương trợ trong cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho Tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bỉm Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tặng quà cho các hộ gia đình chính sách phường Bỉm Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, phường Bỉm Sơn nói chung, Tổ dân phố số 1 nói riêng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Minh Hiếu