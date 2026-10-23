Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa góp ý về các dự án luật

Ngày 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận tại Tổ 13 về các dự án luật. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa điều hành phiên thảo luận. Dự phiên thảo luận có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa điều hành phiên thảo luận. Ảnh: An Nhiên.

Đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật bằng kết quả cụ thể

Thảo luận về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, đây là đạo luật rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của cả hệ thống pháp luật. Mỗi thay đổi trong luật không chỉ tác động đến quy trình xây dựng chính sách, ban hành quy định mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: An Nhiên.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc sửa đổi luật phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng xây dựng và hiệu quả thi hành pháp luật. Trong đó, cần nâng cao chất lượng tham vấn, bảo đảm tính ổn định, khả thi của pháp luật; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá sau ban hành bằng kết quả cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc phân quyền phải đi đôi với bảo đảm nhân lực, kinh phí, dữ liệu và hướng dẫn nghiệp vụ. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng đối với địa phương, nhất là cấp xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với vướng mắc phát sinh, cần xác định rõ cơ quan xử lý, thời hạn trả lời và công khai kết quả, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, pháp luật càng rõ ràng, ổn định, khả thi thì niềm tin xã hội càng được củng cố. Đây là nền tảng quan trọng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển đất nước.

Hoàn thiện cơ chế trưng mua, trưng dụng tài sản, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp

Thảo luận về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện cơ chế huy động tài sản trong những tình huống đặc biệt, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh xuất hiện các loại tài sản mới, nhất là tài sản số.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu. Ảnh: An Nhiên.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản trong tình huống khẩn cấp là phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Để bảo đảm tính chặt chẽ, đại biểu đề nghị làm rõ thời hạn ban hành văn bản đối với quyết định trưng dụng bằng lời nói; bổ sung thẩm quyền hủy bỏ quyết định của cấp trên trực tiếp; quy định việc lập biên bản bàn giao, xác định giá trị tài sản tại thời điểm tiếp nhận làm căn cứ thẩm định bồi thường. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm quản lý, hạch toán tài sản trưng mua còn lại sau khi hoàn thành mục đích và thời hạn báo cáo kết quả sử dụng tài sản, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng tham gia góp ý vào dự thảo Luật, đại biểu Phan Thị Thùy Linh đề nghị làm rõ ranh giới giữa huy động và trưng dụng tài sản, bảo đảm quyền được bồi thường của người dân, doanh nghiệp. Đối với tài sản số, cần quy định chặt chẽ phạm vi, điều kiện trưng dụng nhằm bảo vệ dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ, mã nguồn, bí mật công nghệ và bí mật kinh doanh.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá phát biểu. Ảnh: An Nhiên

Đại biểu đề xuất chỉ trưng dụng những tài sản số có thể hoàn trả hoặc khôi phục quyền kiểm soát cho chủ sở hữu; đồng thời phân định rõ tài sản, hạ tầng bị trưng dụng; dữ liệu lưu trữ, truyền tải qua hạ tầng và các quyền sở hữu trí tuệ, bí mật công nghệ gắn với tài sản đó.

Trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu cũng đề nghị xếp tài sản phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào nhóm ưu tiên trưng dụng cuối cùng, chỉ thực hiện khi không còn tài sản khác đáp ứng yêu cầu.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, gồm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Cẩm Tú