Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Sáng 16/1, Đảng ủy xã Sao Vàng tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị.

Dự lễ công bố và trao Quyết định có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Thu công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Thu đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng nhiệm kỳ 2025 -2030, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng nhiệm kỳ 2026-2031; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và tặng hoa các đồng chí Mai Văn Hải, Nguyễn Minh Hoàng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu giao nhiệm vụ.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh, xã Sao Vàng và các địa phương lân cận được xác định là một trong những trung tâm kinh tế động lực, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Đây là địa bàn trọng điểm, có Cảng hàng không Thọ Xuân, hệ thống giao thông phát triển, nơi tập trung thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị là yêu cầu mang tính cấp thiết.

Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất phân công đồng chí Mai Văn Hải đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng. Đây là sự tin tưởng lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với địa bàn có ý nghĩa chiến lược này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Mai Văn Hải, khẳng định đồng chí là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm qua thực tiễn công tác ở nhiều vị trí khác nhau. Trên các cương vị từng đảm nhiệm, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở, được cấp trên tin tưởng và cán bộ, đảng viên, Nhân dân ghi nhận.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Mai Văn Hải sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, cùng tập thể cán bộ, đảng viên xã Sao Vàng đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sao Vàng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Mai Văn Hải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng xã Sao Vàng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là khu kinh tế động lực quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, giao giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, nhất là trong bối cảnh xã Sao Vàng được xác định là một trong những trung tâm động lực phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Hải nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình thực tiễn tại cơ sở; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong điều kiện hiện nay, chính quyền địa phương 2 cấp đang được thực hiện, đồng chí Mai Văn Hải sẽ tiếp tục cùng đội ngũ cán bộ, công chức xã Sao Vàng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Sao Vàng tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Mai Văn Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đồng thời khẳng định quyết tâm cùng Đảng bộ và Nhân dân xã Sao Vàng phấn đấu xây dựng địa phương trở thành trung tâm kinh tế năng động, có sức lan tỏa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lê Hợi