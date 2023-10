Vì phút nóng giận, đi tù 9 năm

Chỉ vì bức xúc vì anh trai kể lại chuyện bị mất tiền oan mà Phạm Văn D. SN 1996, ở huyện N. phải ngồi tù 9 năm vì tội “Giết người”. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai không kìm chế được cơn giận để rồi phải vướng vào vòng lao lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sự việc xảy ra vào chiều 9-6-2022, D. đang ngồi ăn cơm cùng với gia đình và các bạn là Cầm Trọng Đ., SN 1994; Phạm Văn H., SN 1993 và Nguyễn Thị T. (là bạn gái của Phạm Văn H.). Trong khi ăn cơm, D. được anh trai ruột là Phạm Văn N., SN 1987 kể lại chuyện khoảng 1 tuần trước đó, N. đến quán bi-a của anh Lê Văn A., SN 1989 để chơi bi-a, do cầm nhầm chiếc điện thoại của khách chơi tại quán bi-a nhà anh A. mà N. phải đền 10 triệu đồng.

Sau khi nghe xong chuyện anh trai kể lại, D. bức xúc về việc anh trai mình bị mất tiền và mất danh dự nên D. xuống bếp lấy 2 con dao, loại dao năm, rồi đi xe máy đến quán bi-a nhà anh A.

Khi D. đi, mọi người can ngăn nhưng không được nên anh N.. đã bảo bạn của D. là Cầm Trọng Đ. đi cùng can ngăn. Khi đến quán bi-a, D. dắt 1 con dao trên xe máy để ngoài cửa quán, còn cầm trên tay 1 con dao đi vào quán với thái độ hung hăng. D. đã dùng dao chỉ vào mặt anh A. và có những lời nói đe dọa, yêu cầu anh A. phải đến xin lỗi anh trai mình. Anh A. nói với D. là đồng ý gặp N. để xin lỗi. Nghe vậy, D. quay lại chỗ bàn bi-a lấy quả bóng bi-a ném xuống bàn rồi bỏ đi ra ngoài. Khi D. đi ra ngoài được khoảng hơn 10m thì đi vào quán nước nhà anh Trần Văn T. SN 1987 để uống nước. Thấy D. say rượu, đang cởi trần mà hai tay lại đang cầm hai con dao nên anh Trần Văn T. không cho D. vào quán.

Lúc đó, anh A. chạy sang nhà anh trai mình là Lê Văn H., SN 1988 ở gần quán bi-a lấy 1 chiếc điếu cày cầm trên tay; anh Lê Văn H. cũng lấy ống nước bằng nhựa (loại ống nước giữ nhiệt) cầm trên tay. Thấy vậy, Cầm Trọng Đ. lại can ngăn và lấy ống nhựa trên tay anh H. ném đi. Sau đó, anh H. đi lại chỗ D. khi cách D. khoảng 1m và yêu cầu D. đi về nếu không sẽ gọi công an đến giải quyết. Nghe anh H. nói, D. thách thức, giữa 2 người lời qua tiếng lại, D. đã dùng dao chém một nhát vào ngực của anh H. Anh H. đi được 3 bước thì gục luôn xuống đường.

Thấy anh H. bị thương, D. bỏ đi về nhà, còn anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của anh H. là 13%.

Tại phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử, bị cáo Phạm Văn D. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Phạm Văn D. là đặc biệt nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của anh Lê Văn H. Bị cáo D. đã thể hiện tính chất côn đồ, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác, gây tâm lý hoang mang và dư luận xấu trong Nhân dân, hành vi đó không những đã xâm phạm đến trật tự trị an nói chung mà còn xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của anh H. nói riêng, đủ các yếu tố cấu thành tội “Giết người" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Văn D. phạm tội “Giết người” (chưa đạt), xử phạt 9 năm tù.

Lê Nhân