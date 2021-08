Lật tẩy thủ đoạn mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Ngân sách Nhà nước

Mượn giấy tờ, CMND, CCCD để thành lập công ty mới hoặc mua lại công ty đã phá sản, công ty đã tạm dừng hoạt động nhưng vẫn còn mã số thuế tồn tại trên hệ thống với mục đích để mua được hoá đơn tại các chi cục thuế rồi đem... bán khống. Những đường dây mua bán hợp đồng khống này đã lôi kéo hàng nghìn doanh nghiệp ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia, gây thiệt hại tiền thuế của Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Chuyên án T421 và đường dây mua bán hóa đơn thuế GTGT “khủng”

Trong những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6-2021, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xôn xao trước việc có nhiều “ông lớn” trong giới doanh nhân bị “xộ” khám vì liên quan đến việc mua bán hóa đơn thuế GTGT, gây thất thoát một lượng tiền lớn của Nhà nước. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao có những người tự nhiên không làm gì bỗng giàu có một cách bất ngờ, thậm chí có những người đã từng tuyên bố phá sản nay lại có biệt thự, xe sang, hàng hiệu… Tất cả những điều bất thường đó đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ của Công an thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, ngày 30-5-2021 dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an thành phố Thanh Hoá đã phá Chuyên án T421, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1967; Hoàng Thị Ánh, sinh năm 1971; Trần Đình Hiếu, sinh năm 1990; Phạm Thị Yến, sinh năm 1976 đều ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa; Hoàng Thị Von, sinh năm 1990 ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương, sinh năm 1985 ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà, sinh năm 1981 ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa và Lê Huy Sơn, sinh năm 1966 ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa trong đường dây thành lập hàng chục công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty “ma”, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Đồng thời, lực lượng Công an thành phố cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Bản thân Hoàng Thị Hạnh là đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị, đặc biệt Hạnh đã cùng một số đối tượng khác lập rất nhiều công ty nhưng các công ty này lại không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Hoàng Thị Hạnh đã câu kết với một số đối tượng khác thành lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác minh hoạt động của các Công ty do Hạnh và đồng bọn lập ra, Công an thành phố Thanh Hóa xác định các Công ty này từ khi thành lập (tháng 8-2020) không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh. Bản thân các đối tượng vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Đấu tranh mở rộng Chuyên án, đến thời điểm này, Công an thành phố Thanh Hóa đã điều tra, khởi tố và bắt giữ thêm 19 đối tượng khác trong đường dây mua bán hóa đơn “khủng” này, nâng tổng số bị can bị khởi tố điều tra là 27 đối tượng, trong đó có nhiều người là Giám đốc các doanh nghiệp có tên tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo thống kê ban đầu, 14 công ty “ma” trong đường dây mua bán hóa đơn thuế GTTGT “khủng” này đã phát hành hơn 15 nghìn số hóa đơn cho khoảng 1 nghìn doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành khác trên địa bàn cả nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng…với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Lật tẩy những chiêu trò chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 11 vụ án, 29 bị can phạm tội mua bán hóa đơn và đây có thể nói là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay. Quá trình điều tra, nhận thấy các đối tượng hoạt động phạm tội trong thời gian dài, thành lập nhiều doanh nghiệp, thất thoát số tiền thuế của Nhà nước lớn... Nguyên nhân của các vụ việc này là do nhu cầu về hóa đơn của các doanh nghiệp rất lớn. Các đơn vị chọn cách mua hóa đơn để hạch toán cân đối giữa thuế đầu vào và thuế đầu ra, hạn chế số thuế GTGT phải nộp, hợp thức hóa quá trình sản xuất kinh doanh có gian lận, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thi công xây lắp công trình, vận tải..

Ngoài ra, lợi dụng sự thông thoáng của Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư nên nhiều đối tượng đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích mua bán hóa đơn GTGT, trốn thuế, làm bình phong che đậy các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc cấp giấy phép kinh doanh đơn giản để thành lập doanh nghiệp. Cán bộ của cơ quan chức năng không thẩm định hoặc thẩm định không kĩ về con người, năng lực kinh doanh, vốn điều lệ… mà đã cho thành lập doanh nghiệp; công tác kê khai, quản lý thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, kiểm tra doanh nghiệp, giao dịch tại ngân hàng... còn một số điểm thiếu chặt chẽ và bất cập; chế tài xử lý hình sự đối với tội phạm mua bán hóa đơn còn thấp và chưa đủ tính răn đe…

Trong khi đó, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội mua bán hóa đơn khá tinh vi như: mượn giấy tờ như CMND, CCCD, hợp đồng thuê nhà…của người than trong gia đình, bạn bè, chủ cho thuê nhà để thành lập, đứng tên Giám đốc, kế toán, để đăng ký thành lập doanh nghiệp; tự ký tên Giám đốc, kế toán rồi đăng ký chữ ký với cơ quan chức năng hoặc tìm cách mua lại Công ty phá sản, Công ty đã tạm dừng hoạt động nhưng có mã số thuế tồn tại trên hệ thống từ 3 năm trở lên rồi làm thủ tục mua bán lại Công ty, sang tên để hoạt động trở lại nhưng thực tế là mua bán hóa đơn. Tạo chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, các đối tượng mạo danh chủ doanh nghiệp lập, ký hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng để chuyển khoản, tạo chứng từ thanh toán cho số hóa đơn mua, bán trái phép có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Hợp lý hóa hóa hồ sơ, chứng từ như hợp đồng kinh tế, ủy nhiệm chi, chứng từ ngân hàng gần như là đầy đủ không phát hiện được hành vi mua bán hóa đơn, tìm mọi lý do để che dấu vết tại ngân hàng, thuê người khác rút tiền, chuyển tiền tại ngân hàng, thường xuyên thay đổi số điện thoại hoặc liên lạc qua mạng xã hội nên rất khó cho công tác phát hiện…

Điển hình như đối tượng Hoàng Thị Hạnh trước đây là chủ một doanh nghiệp. Sau đó làm ăn thua lỗ, Hạnh tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, từ tháng 8-2020, Hoàng Thị Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt Công ty như: Công ty TNHH thương mại vận tải 56 có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Anh Khánh có địa chỉ ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa... để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng. Hằng tháng, hằng quý, nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là toàn giấy tờ khống. Các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác, ký mạo danh chữ ký giám đốc...

Kết quả đấu tranh chuyên án T421, bắt giữ và khởi tố 27 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn của Công an Thanh Hóa đã đánh đúng, đánh trúng và giải quyết vấn đề bức xúc của xã hội, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận đánh giá cao, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế để thực hiện 2 mục tiêu kép trong tình hình dịch COVID – 19 vẫn diễn biến phức tạp. Kết quả này đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen ngợi.

Thái Thanh