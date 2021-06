Đấu tranh xử lý nạn mua bán hóa đơn

Công an TP Thanh Hóa vừa đấu tranh, bóc gỡ một ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) lớn nhất từ trước đến nay. 8 đối tượng trong đường dây đã thành lập hơn chục “công ty ma” để mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng... Trước đó, từ năm 2018 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã “khui” ra nhiều vụ mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT với giá trị lớn.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu. Ảnh: T.T

Qua công tác điều tra cơ bản và quản lý địa bàn về tình hình hoạt động của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện ổ nhóm đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thuế để thành lập các công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại. Các “công ty ma” này được lập nên nhằm mua bán hóa đơn cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa việc khai báo thuế với cơ quan thuế, thu lời bất chính với số tiền lớn. Trên cơ sở rà soát, nắm bắt tình hình, công an thành phố đã dựng ổ nhóm đối tượng, từ đó thu thập tài liệu, chứng cứ về quy mô, tính chất, thủ đoạn, vai trò của các đối tượng trong đường dây. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố đã thấy nổi lên đối tượng Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1967, ở lô 2, MB 3026, phường An Hưng, TP Thanh Hóa có vai trò cầm đầu ổ nhóm này. Bản thân Hoàng Thị Hạnh không có việc làm nhưng có nhiều tài sản có giá trị, bất minh về kinh tế. Hạnh cùng đồng bọn đã thành lập 10 công ty để nhằm mục đích mua, bán hóa đơn trên địa bàn TP Thanh Hóa, các địa bàn trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến việc thu ngân sách của tỉnh cũng như của thành phố, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã báo cáo với Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa bằng được ổ nhóm này.

Quá trình điều tra xác minh, Công an TP Thanh Hóa xác định các công ty này từ khi thành lập (tháng 8-2020) không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh. Bản thân các đối tượng vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2 - 8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn. Điển hình là từ tháng 8-2020 đến nay, Hoàng Thị Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt công ty: Công ty TNHH Thương mại vận tải 56 có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Anh Khánh có địa chỉ ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa... để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng. Hàng tháng, hàng quý, nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là toàn giấy tờ khống. Các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác, ký mạo danh chữ ký giám đốc...

Đây có thể nói là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, Công an TP Thanh Hóa phanh phui được các đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT.

Trước đó, vào ngày 19-4-2021, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng: Võ Hoàng Giang, sinh năm 1952 ở số nhà 12 đường Nguyễn Phục, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa và Vũ Duy Hùng, sinh năm 1989 ở số nhà 417 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hóa đơn... Theo tài liệu điều tra cho thấy, Công ty TNHH MAG Huy Hoàng do ông Võ Hoàng Giang làm giám đốc được thành lập từ tháng 5-2017, đăng ký kinh doanh sản xuất thiết bị máy nông nghiệp. Tuy nhiên, công ty này không hề có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không treo biển bán hàng. Qua điều tra, Công an TP Thanh Hóa xác định ông Giang thường xuyên bán hóa đơn cho Vũ Duy Hùng là chủ cửa hàng bán phụ tùng ô tô Tiến Hùng tại số nhà 417 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Hành vi này đã gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2020, Công an TP Thanh Hóa cũng đã đấu tranh thành công một vụ mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Ngày 25-8-2020, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã phá án và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1969 ở số nhà 08/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn; Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1982 và Nguyễn Khắc Đạo, sinh năm 1984 đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước... Chỉ tính riêng từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2019, Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 do Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc đã bán rất nhiều hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Thi công công trình Lam Sơn do Nguyễn Khắc Đạo làm giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo Thiếu tá Lưu Văn Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hóa: Từ năm 2018 đến nay, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hóa đã phá thành công gần 10 vụ án mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT, với gần 100 đối tượng liên quan. Quá trình điều tra các vụ mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT cho thấy các đối tượng thường lợi dụng các kẽ hở, lỗ hổng trong công tác quản lý Nhà nước để thực hiện các hành vi. Các đối tượng thường thu thập, sử dụng các chứng minh Nhân dân trôi nổi, thuê địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế. Ðể tìm kiếm khách hàng, các thành viên lên mạng xã hội, tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào hoặc giá nhân công. Trong khi đó sự phối hợp giữa các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp chưa thực sự thường xuyên, liên tục nên việc phát hiện các hành vi vi phạm của các đối tượng chưa kịp thời.

Hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây nên những hệ lụy rất xấu. Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho rằng: “Hành vi này không chỉ gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước, mà còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, đến môi trường kinh doanh chung và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Qua các vụ án cho thấy, hệ thống quản lý tài chính, thuế cần phải được hoàn thiện chặt chẽ hơn để bịt kín những kẽ hở, lỗ hổng, không để các đối tượng lợi dụng để vi phạm. Mặt khác, cần phải tăng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm này, để tạo sự răn đe nghiêm khắc hơn. Cần tăng cường sự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế và hoạt động doanh nghiệp, phải quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của doanh nghiệp từ khi thành lập cho đến quá trình hoạt động, tăng cường việc kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp cho các doanh nghiệp hoạt động đúng quy định và có nhiều đóng góp cho xã hội”.

Thái Thanhvà Hồng Hạnh