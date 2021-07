Thanh Hóa triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa.

Mục đích nhằm thu thập và xử lý dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng CNTT đã được thiết lập trong từng lĩnh vực một cách tập trung, phục vụ công tác phân tích, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan (dashboard); Triển khai thử nghiệm một số dịch vụ CNTT mới nhằm cung cấp dữ liệu cho các lĩnh vực cần giám sát, điều hành và đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đảm bảo khai thác hiệu quả Trung tâm IOC; Thực hiện giám sát và quản lý một cách tổng thể, phân tích dữ liệu lớn, dự báo, hỗ trợ ra quyết định nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh; Chuẩn hóa, tích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn tích hợp vào Trung tâm IOC nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, tổng hợp thông tin, dữ liệu một cách hệ thống, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền các cấp; Phát triển các ứng dụng tương tác giữa chính quyền với người dân nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép và các thiết bị phụ trợ của Trung tâm IOC tỉnh Thanh Hóa. Triển khai hạ tầng máy chủ, phần mềm hệ thống và phần mềm phục vụ vận hành thí điểm một số Hệ thống CNTT mới để cung cấp dữ liệu cho các lĩnh vực giám sát, điều hành: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền (Chính quyền số, dịch vụ hành chính công); Giám sát, điều hành an ninh trật tự công cộng (hệ thống phản ánh hiện trường); Giám sát, điều hành an toàn giao thông; Giám sát, điều hành lĩnh vực y tế; Giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục; Giám sát, điều hành du lịch; Giám sát thông tin báo chí và trên mạng internet; Giám sát an toàn thông tin mạng; Giám sát tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; Kết nối với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố Sầm Sơn. Ưu tiên thực hiện trước các lĩnh vực trọng tâm để đánh giá hiệu quả. Lựa chọn triển khai thí điểm các dịch vụ có sẵn CSDL hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, CSDL hiện có của các sở, ngành, CSDL từ nguồn phát triển một số dịch vụ thành phố thông minh.

UBND tỉnh yêu cầu cung cấp bảng điều khiển chiến lược, các thông tin tổng hợp nhanh chóng để giúp lãnh đạo ra quyết định trên cơ sở đo lường hiệu suất, khả năng xác định và điều chỉnh các xu hướng tiêu cực và các vấn đề không hiệu quả; quản lý các chỉ số báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu, tương tác với dữ liệu và đi sâu vào các chi tiết dữ liệu; Báo cáo và theo dõi các sự việc, sự cố; phát hiện và báo cáo về tình huống. Cung cấp giao diện dễ sử dụng cho nhiều cấp người dùng; Đảm bảo sử dụng hiệu quả các ứng dụng CNTT sẵn có; nguồn lực, nhân lực và hạ tầng viễn thông, CNTT hiện tại; đáp ứng các yêu cầu về đồng bộ kết nối với các Hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành và của tỉnh đã triển khai, đảm bảo tuân thủ Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thử nghiệm Trung tâm IOC từ tháng 7-2021 đến hết tháng 2-2022.

BĐT