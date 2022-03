Năm 2022, thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành nội vụ Thanh Hóa đã chủ động, tích cực đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về CĐS, phát triển hạ tầng số, phát triển dữ liệu số ngành nội vụ và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về cải cách hành chính.

Việc đẩy mạnh CĐS tại Sở Nội vụ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực: hạ tầng mạng đảm bảo kết nối mạng và trao đổi thông tin từ đơn vị đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc đều có mạng LAN; 100% máy tính được kết nối internet phục vụ công việc chuyên môn...

Hiện nay, cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc đang ứng dụng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai phát triển các cơ sở dữ liệu: Cổng thông tin điện tử; phần mềm kế toán Misa, Trí tuệ Việt Nam; phần mềm về thi đua - khen thưởng; phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ; phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính...

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS, hàng năm đơn vị đều cử cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hoặc do đơn vị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, qua đó 100% CBCCVC trong đơn vị đã sử dụng thành thạo máy vi tính và ứng dụng tốt các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn.

Ông Lê Hoài Phương, Phó chánh Văn phòng Sở Nội vụ, cho biết: Hiện nay, Sở Nội vụ có 100% văn bản đi và đến được thực hiện ký số trên hệ thống phần mềm TD Office và được luân chuyển trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% CBCCVC từ chuyên viên trở lên đều được trang bị chữ ký số. Sở đang phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng và triển khai thực hiện số hóa thông tin CBCCVC trên phần mềm quản lý CBCCVC. Sở cũng đã trang bị phòng họp trực tuyến và iPad cho lãnh đạo sở để thực hiện ký số mọi lúc, mọi nơi.

Nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tham gia vào quá trình CĐS, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử, hiện đại, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất, hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Nội vụ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC về sự cần thiết, cấp thiết của CĐS. Xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy mạnh CĐS theo từng nhiệm vụ chuyên môn. Tích cực bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, CĐS cho đội ngũ CBCCVC... góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh có hiệu quả về CĐS thuộc lĩnh vực quản lý; xây dựng hệ thống thông tin của Sở Nội vụ có cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống dữ liệu và các dịch vụ đa dạng, phong phú, tính an toàn bảo mật cao để phục vụ tốt các hoạt động của sở; đảm bảo tốt khả năng kết nối liên thông với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý CBCCVC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đưa ứng dụng CNTT trở thành hoạt động thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc. Thay đổi tác phong, phương pháp làm việc của đội ngũ CBCCVC theo hướng tích cực, hiện đại và chuyên nghiệp...

Với quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo cùng sự tập trung tối đa mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, ngành nội vụ Thanh Hóa quyết tâm là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác CĐS, làm tốt công tác tham mưu, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương