Động lực thúc đẩy chuyển đổi số

(Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Thanh Hóa xếp thứ 15 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố cả nước. Vị trí của Thanh Hóa cao hơn nhiều so với một số tỉnh, thành phố lớn khác như Hà Nội (thứ 43), Nghệ An (thứ 36), Hải Phòng (thứ 21).