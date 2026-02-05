Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trước Tết Nguyên đán

Sáng 5/2, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân phường Hải Lĩnh và phường Tĩnh Gia; thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn; Đồn Biên phòng Hải Hòa và Hải đội 2, Biên phòng Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Thọ.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Bộ Chỉ huy Quân sự, Văn phòng UBND, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Lĩnh, dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hải Lĩnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Thọ ở Tổ dân phố Hồng Quang, phường Hải Lĩnh; thăm, tặng quà cụ Lê Văn Thắng, tròn 100 tuổi, ở Tổ dân phố Đồng Tâm và thương binh hạng 2/4 Nguyễn Ngọc Khôi, ở Tổ dân phố 6, phường Tĩnh Gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm hỏi, động viên cụ Lê Văn Thắng, ở Tổ dân phố Đồng Tâm, phường Tĩnh Gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao thiếp chúc mừng và tấm vải lụa của Chủ tịch nước tặng cụ Lê Văn Thắng, tròn 100 tuổi.

Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, lắng nghe chia sẻ của các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, thương binh, người cao tuổi. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh của các thương binh, gia đình chính sách trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc; đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục con cháu kế tục truyền thống cha ông, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Văn Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao quà cho thương binh hạng 2/4 Nguyễn Ngọc Khôi.

Trong chương trình công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn; Đồn Biên phòng Hải Hòa và Hải đội 2, Biên phòng Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đạt được trong năm 2025, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tuyến biển, chủ quyền an ninh lãnh thổ quốc gia và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên; tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2026 đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới tuyến biển.

Cùng với đó, các đơn vị cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành chức năng triển khai các phương án, nhiệm vụ bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng quà chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao quà chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị năm mới sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong Sắc