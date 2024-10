Cả nước xảy ra 36 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 4.0 trong tháng 9

Trong số 36 trận động đất xảy ra trong tháng 9/2024, có 32 trận xảy ra ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; 4 trận động đất còn lại xảy ra tại các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế.

Khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi dư chấn của động đất ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Sáng 1/10, thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết trong tháng 9/2024, tiếp tục xảy ra 36 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 4.0, tập trung chủ yếu tại huyện Kon Plong, Kon Tum.

Ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho thấy trong số 36 trận động đất kích thích xảy ra trong tháng Chín, có tới 32 trận xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Trong đó một số ngày xuất hiện nhiều trận động đất như: Ngày 5/9 xảy ra 5 trận động đất có độ lớn từ 2.6 đến 3.6; ngày 24/9 xảy ra 5 trận có độ lớn từ 2.7 đến 4.0; ngày 10/9 xảy ra 4 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.7.

4 trận động đất còn lại xảy ra trong tháng Chín tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với độ lớn 3.5; A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế 3.3; huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 2.5; huyện Mộc Châu, tỉnh Lai Châu ngày 23/9 với độ lớn 3.3.

Trước đó trong tháng Tám, cả nước xảy ra 95 trận động đất, trong đó có tới 93 trận xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; 2 trận động đất xảy ra ở khu vực huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) và thành phố Lào Cai.

Trong tháng Bảy, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum cũng xảy ra 82 trận động đất. Trong đó, trận động đất có độ lớn 5.0 xảy ra vào ngày 28/7 được xác định là trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận được ở khu vực này.

Như vậy so với 2 tháng trước, tần suất động đất xảy ra trong tháng 9/2024 đã giảm mạnh: Giảm 59 trận so với tháng Tám; giảm 46 trận so với tháng Bảy.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho hay các trận động đất tại Kon Plong trong thời gian qua là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới.

Một số yếu tố liên quan đến động đất kích thích như mực nước hồ chứa, tốc độ tích nước hồ chứa, tổng lượng nước sẽ tác động đến động đất. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này có thể diễn ra sau vài tháng, vài năm nước khi ngấm đủ xuống bên dưới.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh cũng nhận định động đất ở Kon Tum sẽ còn tiếp diễn và gây ảnh hưởng đến ở khu vực đông dân cư và công trình trọng điểm, nhất là vùng tâm chấn. Do đó, địa phương cần cập nhật thông tin thường xuyên để đưa ra phương án thiết kế kháng chấn cho các loại công trình.

Theo quy định về “quy chế phòng, chống động đất, sóng thần,” ủy ban nhân dân các cấp khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần phải thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

Khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn./.

Theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước xảy ra 353 trận động đất nhỏ tại các tỉnh Kon Tum, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Điện Biên, Ninh Bình, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai và Hà Nội. Trong tổng số 353 trận động đất kể trên, có khoảng 98% số động đất xảy ra tại huyện Kon Plong của tỉnh Kon Tum.

