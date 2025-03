Bóng chuyền nữ Thanh Hóa thua trận ra quân Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025

CLB Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa thua 1-3 trước VTV Bình Điền Long An ở trận ra quân giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025.

Các cô gái XMLS Thanh Hoá bất ngờ vượt lên dẫn trở ở set đầu tiên. (Ảnh: Hoài Luân).

Chiều 4/3, CLB XMLS Thanh Hóa bước vào trận đấu đầu tiên bảng A giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025 gặp đối thủ VTV Bình Điền Long An.

Thầy trò HLV Bùi Huy Sơn bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với đội bóng miền Tây. Tuy nhiên, Đoàn Thị Xuân và đồng đội đã sớm tạo ra bất ngờ ở set 1. Nhờ những đường chuyền khéo léo của chuyền hai tân binh Bùi Thị Huyền, XMLS Thanh Hóa triển khai tấn công nhuần nhuyễn, liên tục dẫn trước đối thủ.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An tỏ ra lúng túng ở những tình huống bắt bước một. Dẫu vậy, với sự trở lại của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, đội bóng này nỗ lực bám đuổi XMLS Thanh Hóa trong từng điểm số.

Song, với màn thể hiện xuất sắc của chủ công Hoàng Thị Thảo, đội bóng xứ Thanh thắng sát nút 25-23 trước VTV Bình Điền Long An để vượt lên dẫn 1-0.

Sang set 2, XMLS Thanh Hóa hứng chịu nhiều khó khăn do HLV Thái Quang Lai đã tung phụ công kì cựu Nguyễn Thị Ngọc Hoa vào sân. Ngọc Hoa ghi dấu ấn với những pha phát bóng khó chịu và chắn bóng thành công. Tận dụng điều này, Thanh Thúy, Như Anh, Trà My, ngoại binh Lijewska... dễ dàng triển khai thế trận để thắng cách biệt 25-13 ở set 2, qua đó cân bằng tỉ số 1-1.

Đến set 3, XMLS Thanh Hóa chơi quyết tâm với đầu tàu trên hàng công là tay đập Hoàng Thị Thảo. Hai đội liên tục giằng co nhau từng điểm số. Dẫu vậy, VTV Bình Điền Long An vẫn sở hữu những nhân tố có thể định đoạt trận đấu là Ngọc Hoa, Thanh Thúy và Trà My. Họ liên tục dẫn trước và thắng 25-20.

Thể lực suy giảm cũng như đối thủ sử dụng những mảng tiếng tấn công đa dạng khiến XMLS Thanh Hóa không đủ sức bám đuổi trong set 4 và nhận thất bại 16-25. Chung cuộc, XMLS thua 1-3 trước VTV Bình Điền Long An.

Dù chưa có được kết quả khả quan nhưng XMLS vẫn cho thấy những dấu hiệu tích cực ở trận ra quân. Các học trò của HLV Bùi Huy Sơn thi đấu quyết tâm, đúng tinh thần từng thể hiện ở giải vô địch quốc gia 2024 để chơi đôi công với ứng viên cho chức vô địch là VTV Bình Điền Long An.

XMLS Thanh Hoá thúc thủ 1-3 trước VTV Bình Điền Long An ở trận ra quân. (Ảnh: Bóng Chuyền Việt Nam).

Ở giải đấu năm nay, XMLS Thanh Hóa vẫn được kì vọng trở thành “ngựa ô”. HLV Bùi Huy Sơn đặt niềm tin vào dàn nội binh gồm Đoàn Thị Xuân (đội trưởng), Ngô Thu Thủy, Lê Thị Minh Khuê, Bùi Thị Nga, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Vân Hà, Phạm Thị Thúy, Hoàng Thị Thảo, Quách Kim Luyến, Trịnh Thị Huyền, Bùi Thị Thu Trang, Quách Thị Thanh Tâm, Phạm Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Huyền. Trong đó, Nguyễn Vân Hà là cây chuyền hai tài năng của lứa U21 bóng chuyền nữ Việt Nam, khoác áo đội bóng xứ Thanh theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Kinh Bắc Bắc Ninh.

Ngoài ra, HLV Bùi Huy Sơn còn đặt niềm tin vào ngoại binh Ceyda Aktas. Đây là cầu thủ sở trường vị trí chủ công với chiều cao 1m91, tầm bật đà tấn công trên 3m10. Ceyda Aktas có kinh nghiệm thi đấu trong nhiều đội bóng tại giải bóng chuyền nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ nên hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng trong đội hình của XMLS Thanh Hóa ở Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025.

Ở trận đấu tiếp theo của vòng bảng, XMLS Thanh Hóa sẽ chạm trán Vietinbank vào lúc 14h00 ngày 6/3.

SH