Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 3/3, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác quân sự - quốc phòng. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên trong đoàn.

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các thành viên trong đoàn có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác quân sự - quốc phòng năm 2024 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh báo cáo với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên trong đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác quân sự - quốc phòng năm 2024 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ được ổn định và đạt kết quả tích cực, nổi bật là: Có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng cao, đạt 12,16%, đứng thứ 2 cả nước; thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, đạt 56.782 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay... Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 172 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 15.089 triệu USD, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và thứ 8 cả nước.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự buổi làm việc.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉnh đã phát động và triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh”; đến nay, tổng kinh phí ủng hộ đạt trên 425 tỷ đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 6.030 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 còn 2,02%; công tác phòng, chống thiên tai được triển khai thực hiện chủ động, quyết liệt, hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, đã tập trung triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh”, hoạt động “hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả" theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức Đảng và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng chỉ đạo, định hướng của Trung ương.

Các thành viên trong đoàn Bộ Quốc phòng dự buổi làm việc.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo các lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn trong việc theo dõi, nắm tình hình địa bàn, tham mưu xử lý tốt các tình huống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ứng phó có hiệu quả các tình huống về sự cố thiên tai trên địa bàn.

Các chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đã tìm kiếm, quy tập và an táng 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào trong mùa khô năm 2023-2024 và 2024-2025. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách theo quy định. Các lực lượng vũ trang tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; triển khai xây dựng 27 căn nhà Đại đoàn kết, 110 căn nhà cho hộ nghèo...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, là hậu phương vững chắc, khu vực phòng thủ rộng lớn của Quân khu 4 và cả nước. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế và đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tỉnh Thanh Hóa đã kế thừa và phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kết luận số 126, 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong quá trình thực hiện, quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bố trí công tác hợp lý, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và Kết luận số 118 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 25 của Chính phủ, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh đạt từ 11% trở lên.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, tập trung ngay vào nhiệm vụ trọng tâm, như: Xây dựng Trung tâm dữ liệu, an ninh mạng, hạ tầng số; kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền...

Về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết số 3331 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 1287 của Đảng ủy Quân khu 4 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hỗ trợ kinh phí làm 500 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 30 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên trong đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên trong đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và quán triệt sâu sắc các ý kiến phát biểu kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong rằng trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tạo điều kiện cho tỉnh Thanh Hóa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình trở thành quốc gia thịnh vượng, Nhân dân hạnh phúc.

Minh Hiếu