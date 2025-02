Bộ Công an cảnh báo tổ chức khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển” BPSOS

Theo Bộ Công an, tổ chức khủng bố BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, hoạt động dưới danh nghĩa “Cứu trợ người tị nạn” nhưng thực chất là lợi dụng để trợ giúp tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam.

Hiện trường vụ tấn công của nhóm khủng bố tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Công an đã thông báo về tổ chức liên quan đến khủng bố "Ủy ban người vượt biển - BPSOS."

Bộ Công an cho biết căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, xác định tổ chức BPSOS đã và đang liên quan khủng bố.

Tổ chức này tên tiếng Anh là “Boat People SOS” do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, tuyên bố thành lập năm 1990, có trụ sở chính đặt tại 6066 Leesburg Pike, Suite 100 Falls Church, VA 22041-2220, Mỹ.

BPSOS có các kênh truyền thông như bpsos.org, machsongmedia.com, báo “Mạch sống”, các trang Facebook “BPSOS - Vietnam Advocacy Project”, “Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam”...

Theo Bộ Công an, BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa “Cứu trợ người tị nạn” nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động chống phá Việt Nam. Trong đó, có số người tham gia tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ” đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng.

Ngày 6/3/2024, Bộ Công an đã đưa MSFJ và các cá nhân liên quan vào danh sách tổ chức khủng bố.

Bộ Công an xác định Nguyễn Đình Thắng (67 tuổi, quê Nghệ An, sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Mỹ) đang ở Mỹ, là người cầm đầu, giữ vai trò Giám đốc điều hành tổ chức BPSOS, có quan hệ mật thiết với tổ chức MSFJ...

Thắng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trả lương cho một số thành viên của MSFJ để hoạt động chống phá Việt Nam, trong đó có các hoạt động khủng bố, phá hoại ngày 11/6/2023.

Sau khi Bộ Công an đưa MSFJ và số người tham gia tổ chức này vào danh sách khủng bố, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã Y Quynh Bdap.

Đây là một trong những nghi phạm cầm đầu, chỉ đạo vụ khủng bố tại Đắk Lắk./.

Theo TTXVN