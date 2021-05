Huyện Hà Trung tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Những ngày này, huyện Hà Trung đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiến độ thời gian; quy trình thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Yến Sơn.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật định, ngày 13-1-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/HU về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Huyện đã thành lập 7 đơn vị bầu cử để bầu 32 đại biểu HĐND huyện; cấp xã, thị trấn thành lập 146 đơn vị bầu cử để bầu 486 đại biểu. Thành phần, cơ cấu, chất lượng người ứng cử đều đạt yêu cầu.

Nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử để từ đó kiến nghị, đề xuất tháo gỡ kịp thời, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các cấp đã thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở 20 xã, thị trấn.

Để các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình tham gia bầu cử, thời gian qua, các cơ quan truyền thông trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung phản ánh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc triển khai các bước trong quy trình bầu cử gắn với tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử và các hoạt động về bầu cử. Cùng với đó, các địa phương đã treo pano, áp phích trên các trục đường chính, khu vực công cộng để tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử.

UBBC các cấp đã hoàn thành việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử; đồng thời tổ chức biên tập tiểu sử tóm tắt và lập danh sách chính thức những người ứng cử để in ấn, công bố và niêm yết công khai để người dân theo dõi. Các kế hoạch, phương án sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được UBBC các cấp chủ động xây dựng. Ban chỉ đạo bầu cử các cấp huyện Hà Trung cũng chỉ đạo rà soát, bảo đảm cơ sở vật chất các khu vực bỏ phiếu, đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử sâu rộng trong Nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở; chủ động kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong quá trình thực hiện bầu cử.

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện, cho biết: Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Hà Trung đang được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Luật Bầu cử, tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn. UBBC các cấp đã niêm yết xong danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã. UBBC huyện đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia các tổ công tác phục vụ bầu cử. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân kịp thời nắm bắt thông tin về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp, các ngành huyện Hà Trung đã phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tư tưởng Nhân dân, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; tăng cường kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, chủ động xây dựng và cập nhật kịch bản bầu cử trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất.

Bài và ảnh: Phan Nga