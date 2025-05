Bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanhh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Văn Thức, sinh năm 1992, trú tại thôn Quảng Bình, thị trấn Hà Long (Hà Trung) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vũ Văn Thức tại cơ quan công an.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân ở phường Ngọc Trạo, về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 17 triệu đồng tiền mặt, 1 nhẫn vàng và 1 laptop. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an phường Ngọc Trạo đã khám nghiệm hiện trường, tổ chức lực lượng điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ Vũ Văn Thức.

Tại cơ quan công an, Thức khai nhận: Do nghiện chơi game nên đã nảy sinh ý định đi tìm nhà dân không có người ở nhà để đột nhập trộm cắp tài sản. Quan sát thấy hệ thống tường rào của gia đình này thấp, cửa cổng khóa và không có người ở nhà nên Thức trèo tường vào, ngắt cầu dao điện, vào trong nhà cậy tủ để trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Quốc Hương